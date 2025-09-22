六都交通論壇登場 新北推智慧、低碳公車系統

新北市積極引進電動公車。（交通局提供）

2025/09/22 14:23

〔記者羅國嘉／新北報導〕2025六都交通運輸論壇今（22日）登場，新北市交通局提出「公車系統智慧化基礎與願景」，透過數位化、智能化與整合性方案，建構新世代公共運輸服務體系。交通局長鍾鳴時指出，新北市公車路線366條、車輛2447輛，每日運量約78萬人次，智慧化不僅導入科技，更強調制度創新與使用者需求，讓公車成為串聯市民日常生活的重要載體。

此次論壇以智慧交通、交通安全、人本交通3大主題交流學習。鍾鳴時指出，全市公車路線達366條、車輛2447輛，每日運量約78萬人次，是市民通勤、通學的重要交通工具。而新北公車智慧化不僅導入科技，更強調制度創新與使用者需求導向，提升服務品質與便利性。

交通局運輸管理科林詩欽表示，運用大數據建置3040座智慧站牌，提供即時到站資訊，精準度超過90％，部分站點並結合語音報站及無障礙按鈕，照顧年長者與行動不便者。同時整合人車數據，優化路線與班次，提升調度與營運效率，讓智慧交通更貼近民眾需求。

林詩欽也說，新北積極推動電動公車計畫，規劃電動化場站與充電網絡，逐步汰換約1700輛柴油公車。多個轉運站如林口、永寧、淡水及即將簽約的A3轉運站，結合捷運、公車、YouBike及轉乘停車場，提升通勤效率，兼顧觀光與低碳轉型。

林詩欽表示，將持續推進「智慧、人本、綠能」願景，透過數位科技與策略整合，打造兼具環境永續與科技創新的新型公共運輸系統，讓智慧交通成為市民日常便利、舒適且低碳的移動服務。

新北市智慧站牌。（交通局提供）

