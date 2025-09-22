樺加沙來勢洶洶！雲林縣備妥372台移動抽水機因應

雲林縣政府前往東勢鄉視察防颱整備。（記者李文德攝）

2025/09/22 14:11

〔記者李文德／雲林報導〕樺加沙颱風今明兩天影響台灣甚鉅，全台嚴陣以待。雲林縣政府積極展開防颱整備工作，已備372台移動式抽水機，完成分區調度預布，縣長張麗善今日和水利處長許宏博前往東勢鄉舊虎尾溪實地勘查區域排水系統；縣府表示，呼籲各單位務必做好防汛準備，保障縣民生命財產安全。

許宏博表示，目前縣內已備372台移動式抽水機，並完成分區調度預佈，更設置135處移動式抽水機平台，確保積水能及時啟動排水，目前縣內各抽水站已完成例行維護與測試運轉，確保能隨時投入運作，同時會與水利署保持密切合作，若遇超大豪雨事件，將即刻動員支援。

許宏博說，目前已完成各項防汛設施檢測，包括抽水站機組測試、移動式抽水機調度及各地堤防巡檢，並備妥沙包與抽水設備，以確保第一時間可投入搶險救災。

張麗善表示，雲林地勢低窪，加上農田廣闊，逢颱風豪雨，部分鄉鎮就容易出現積淹水，縣府近年持續爭取中央補助與自籌經費，推動區域排水改善計畫，包括加寬渠道、整治護岸、設置抽水站及移動式抽水機等措施，力求提升整體排水效能。

張麗善呼籲，在颱風來臨前，民眾務必加強自我防災準備，包括檢查屋瓦、門窗，清理住家周邊水溝，避免雜物堵塞排水；農民則需注意農作物及農業設施加固，並隨時留意氣象局最新颱風動態資訊。

