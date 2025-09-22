新北6教師獲師鐸獎 瑞工老師翁明郎不放棄學子助奪金手獎

新北市今年共有6位教師榮獲114年度師鐸獎殊榮。（記者羅國嘉攝）

2025/09/22 14:07

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市今年共有6位教師榮獲114年度師鐸獎殊榮，教育局今（22日）舉辦「新北愛老師 點燃夢想小宇宙」表揚活動暨記者會，學生們以真摯回饋向老師致敬，傳遞教育最動人的力量。其中獲獎的瑞芳高工老師翁明郎不放棄任何學生，耐心引導曾是問題生的黃奕儒，讓他看見自身價值，並在某次全國技藝競賽獲金手獎。

今年獲師鐸獎的名單包含修德國小校長陳俊生、牡丹國小主任徐愛鈞、瑞芳高工老師翁明郎、淡水高工老師鄭煒儒、中港國小老師林涵容、三多國小老師江彥麟。其中徐愛鈞用鼓勵取代責備，陪伴曾惹麻煩的江張才同學參加英語歌唱比賽，親自編寫RAP橋段，幫助他建立自信，最終站上舞台獲得喝采，並啟發他多年後回到家鄉當老師，把勇氣與啟發傳遞給更多孩子。

請繼續往下閱讀...

另外，黃奕儒同學談到高中時的轉折，最感謝翁明郎老師。身為班導師兼技藝競賽指導老師，翁明郎始終堅持「不放棄任何一個孩子」。即使面對最調皮、最不被看好的學生，他依然耐心陪伴，不斷嘗試不同方法引導，讓學生看見自己的價值。展現了教育的力量不只是培養專業，更是改變生命的契機。

「真正的教育，不是推著孩子奔跑，而是在路上留一盞燈，讓他們自己找到方向。」鄭煒儒給予翹課生李嘉峻理解與等待，幫助他從低潮中找回自信；林涵容老師用繪畫陪伴王同學走出陰霾、重建自信；江彥麟則以十年耕耘培養躲避球選手朱雅琦，不僅提升球技，更點亮人生。

教育局長張明文表示，師鐸獎是教師的最高榮譽，也是教育界對老師專業與奉獻的肯定。老師不僅傳授知識，更是孩子生命中的「點燈人」，用行動照亮孩子心中的夢想。新北市將持續打造支持教師的專業系統，讓每位老師安心教學、發揮所長。

瑞芳高工翁明郎老師（左）讓原本是問題學生的黃奕儒同學（右）引導他成為全國技藝競賽金手獎。（記者羅國嘉攝）

三多國小江彥麟老師（左）用十年耕耘培養躲避球選手，讓朱雅琦同學（右）走過低潮。（記者羅國嘉攝）

牡丹國小主任徐愛鈞（左）拉著常惹麻煩卻擁有絕佳音感的江張才（右）同學。（記者羅國嘉攝）

淡水高工鄭煒儒老師（左）為當年的李嘉峻同學（右）找到自信，擺脫「天天中午才到校」的翹課習慣。（記者羅國嘉攝）

中港國小林涵容老師（左）用繪畫陪伴王同學（右）走出自卑與低潮，開啟天賦改變人生。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法