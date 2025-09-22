逢大雨必溢流至村落 雲林馬光厝大排馬鳴村段砸1.45億改善

縣府獲中央補助，斥資約1.45億元針對馬鳴村段進行治理工程，22日舉辦開工動土典禮。（記者李文德攝）

2025/09/22 13:59

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣馬公厝大排全長17.85公里，是沿海鄉鎮重要的排水系統，其中褒忠馬鳴村段長年河道斷面窄、橋梁高度不足等問題，致使每逢大雨必溢流，地方苦不堪言。縣府經中央核定經費，針對馬鳴村段斥資1.45億元整治。縣府水利處表示，預計明年中完工，可達地方區域治水10年防洪標準。

馬公厝大排橫跨土庫鎮、東勢、台西、褒忠鄉，總集水面積約57.41平方公里，不過該區排水系統因河道斷面狹窄，箱涵橋梁通洪能力不足等問題，尤其位在中下游的馬鳴村段，常出現溢淹。

馬鳴村長許文禎表示，近年極端氣候影響，讓雨勢下得又急又快，無奈大排寬度不足加上無護岸防護，大雨時排水道的雨水就會溢淹進去村落，最嚴重者可能達大腿高度，因此地方苦不堪言，希望改善。

縣府水利處長許宏博表示，縣府近年已將此區列為重點治理區，去年凱米颱風後縣府向水利署提出治理計畫，獲中央補助約46億元，其中便包含此區段治理工程。此段工程將新設右岸護岸1560公尺、左岸58公尺，將馬鳴橋提高約0.5公尺，更有引道、防汛道路改善、含有改建3處箱涵及水門，最後將1296公尺水防道路改善，預計完工後能達10年防洪標準。

今縣長張麗善、褒忠鄉長陳建名、立委張嘉郡、丁學忠、雲林縣議會議長黃凱等人出席開工典禮，與地方民眾一起見證地方建設大事。

張麗善表示，馬鳴村段工程預計240個日曆天，約明年中竣工，有賴縣府局處同仁多年規劃，去年得以向水利署申請逾40億元治理補助，目前申請的24件中，今年已有14件發包，盼持續朝永續治水目標邁進，改善居民生活安全。

馬光厝大排馬鳴村段通洪斷面寬度不足，常逢大雨就會溢流至村落，地方盼改善。（記者李文德攝）

