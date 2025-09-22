中秋烤肉「鋁箔碗盤」可回收 彰縣環保局點出關鍵原因

鋁箔紙與鋁箔碗盤的回收命運大不同，薄薄的鋁薄紙丟一般垃圾，鋁薄碗盤要回收。（記者劉曉欣攝）

2025/09/22 14:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又到中秋烤肉季，彰化縣環保局今年特別針對「回收地雷」加強宣導，其中，頭號地雷就是「鋁箔碗盤」，因為鋁箔紙是一般垃圾，但「鋁箔碗盤」要回收，主要原因就「鋁箔碗盤」是政府公告的應回收項目。

環保局指出，民眾烤肉常用「鋁箔碗盤」來煮湯，用鋁箔紙來包玉米或是地瓜來烤，但兩者在垃圾分類時的命運大不同，也是民眾容易混淆的地方。「鋁箔碗盤」在使用後就簡單擦拭後，以資源垃圾來回收，但單張的鋁箔紙就是直接當一般垃圾。

請繼續往下閱讀...

環保局強調，垃圾分類的原則，就在於有沒有回收管道，或是回收後能不能建立循環再生經濟模式。以鋁箔包、鋁箔碗盤來說，就是屬於政府公告的應回收項目，為補貼回收廠商，對製造端或是輸入等責任業者收取清除處理費，再支付給處理的回收業者，因此，鋁箔碗盤必須當成資源垃圾進行回收。

而今年中秋除了頭號的回收地雷是鋁箔碗盤，其餘烤肉相關的鐵製品，像是烤肉夾、烤肉網、紙容器、薄片塑膠、乾淨的保麗龍盤都是通通都要回收。但鋁箔紙、棉質手套、醬料刷、竹籤與菜瓜布，都是要當一般垃圾。

而仙女棒因為有鐵的材質要回收，煙火就屬一般垃圾，至於烤肉所用的火種，就跟木炭，灰燼一樣，要確實淋濕熄滅打包丟一般垃圾，打火機直接交給回收車，以避免危險。蝦殼、蛤蜊殼與牡蠣殼，以及動物海鮮類的骨頭、魚刺，還有竹筍、玉米、玉米筍、筊白筍的筍殼、玉米葉與玉米芯，統統都是一般垃圾。

中秋烤肉常用的鋁薄紙、竹籤、菜瓜布、刷子與棉手套，通通都是一般垃圾。（記者劉曉欣攝）

仙女棒要不要回收？因為有鐵的材質，屬於資源回收。（資料照）

彰化縣環保局提供中秋烤肉的垃圾分類指引。（圖由彰化縣環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法