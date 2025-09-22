超高齡銀髮就業陷困境 1919食物銀行受助戶近4成是弱勢長者

70歲的王明每天照顧失智的妻子，並包辦所有家務。（基督教救助協會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年初台灣正式進入「超高齡社會」，衛福部《老人狀況調查》顯示，65歲以上人口僅有13.40％持續工作，多數無法維持生計，1919食物銀行便發現，受助戶近4成是弱勢長者，更令人心疼的是，逾15%的長者即使身心狀況不佳，仍需被迫外出工作。

基督教救助協會指出，根據《2024年度1919食物銀行分析報告》，在5,917戶食物包受助戶中，高達38.28％為65歲以上長者，而其中45.56％完全失能無法工作，另有9.98％因需照顧家人而難以就業。其中僅有1.5％能穩定全職或固定兼職，其餘14.53％只能依靠臨時工維生，收入極不穩定。

救助協會更心疼，有逾15%的長者即使身心狀況不佳，仍需被迫外出工作，但多數長者僅能找到清潔、保全、外送或其他臨時性低薪工作，體力消耗大，工作常因健康不支而中斷，讓生計更添不穩定，「1919食物銀行」服務的受助戶中，這樣的情況就甚為明顯。

如70歲的王明（化名）年輕時開機械工坊維生，曾獲經濟部「金頭腦獎」，然而，退休後數年連遭重創，先是妻子被騙500萬元後失智，接著自己罹患胰臟癌3期，靠著每月1萬5千元的勞保年金，難以支應醫療與生活開銷，直到2年前才開始接受1919食物銀行的定期資助，大大減輕生活壓力，如今每天照顧失智妻子，雖辛苦，仍堅定守候。

阿蘭與先生金石（皆化名）都年近70歲，年輕時為水泥工勤奮打拚，買下房子，9年前車禍讓阿蘭雙腳重傷、金石半身癱瘓，從此2人無法工作，半生積蓄也因醫療費耗盡，僅靠每月7千多元的勞保津貼，加上女兒寄來的3千元補貼度日，生活十分艱難，3年前申請到1919食物包，今年6月金石因病過世，家裡只剩阿蘭一人。基督教浸信宣道會恩典中心牧師陳星光以加強探訪關心、陪伴阿蘭。

