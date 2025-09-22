以愛與耐心翻轉慢飛學生人生 修德國小校長陳俊生師鐸獎背後動人故事

新北市教育局舉辦「新北愛老師 點燃夢想小宇宙」表揚活動暨記者會，獲獎的修德國小校長陳俊生（中）、自閉症學生尹天霖（右）、天霖媽媽（左）合照。（記者羅國嘉攝）

2025/09/22 13:25

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市今年共有6位教師榮獲114年度師鐸獎殊榮，教育局今（22日）舉辦「新北愛老師 點燃夢想小宇宙」表揚活動暨記者會。其中獲獎的修德國小校長陳俊生以36年教育生涯陪伴無數孩子成長，尤其對特殊教育學生投注心力感人。陳分享，曾指導自閉症學生尹天霖，從入學時害怕人群、表達困難，到如今能自食其力、孝順父母，這段轉變成為他堅持教育理念與愛的最好見證。

陳俊生是尹天霖在鷺江國小時的校長，他回憶起每天早上的一句「早安唷」，他說「聽到那句話心情就很快樂」，但聽到校長要調去其他學校，心情難過，不過他感謝校長當時給予的鼓勵，他會永遠謹記在心裡。

陳俊生分享，曾在鷺江服務時遇到尹天霖，他剛入學時害怕人群、表達困難，但他每天在校門口微笑迎接孩子，逐步拉近距離。在母親的陪伴與學校資源支持下，他逐漸打開心門、適應人際關係，學習表現愈來愈好。多年後，看到他自食其力、孝順父母，「我非常欣慰，因為這正是教育的力量。」

「慢一點沒關係，只要不停下腳步，就能走到屬於自己的未來。」這份信念來自陳俊生對特殊教育的執著。陳不僅親自了解學生狀況，還要求教師團隊量身打造課程，發掘天麟在手部操作與動作協調上的天賦。如今，這名曾令母親徹夜擔憂的孩子已是洗車場的員工，假日還能幫父親洗車，成為全家的驕傲。

陳俊生表示，教育的核心是愛與榜樣。孩子長大後未必記得課本內容，但會記得老師是否真心對待他們。許多行為問題其實源自家庭困境，只要學校願意理解並提供支持，孩子就能展現潛能，「天生我材必有用」。

投入教育36年，陳俊生深知鼓勵的重要。陳回憶，國中時因成績進步獲教務主任一句肯定，成為他立志當老師的契機，「教育是翻轉生命的契機，身為教育工作者，他們的責任是找到方法支持每個孩子，給他們希望與成長機會。」

修德國小校長陳俊生曾指導自閉症學生尹天霖說，尹同學從入學時害怕人群、表達困難，到如今能自食其力、孝順父母，這段轉變成為他堅持教育理念與愛的最好見證。（記者羅國嘉攝）

