台灣鰻魚大豐收價格親民 不用飛日本就能吃到頂級鰻魚

行銷宣傳活動現場有鰻魚高麗菜飯免費品賞。（記者黃淑莉攝）

2025/09/22 13:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林口湖鄉鰻魚產量占全國之冠，今年鰻魚因產地大豐收、日本外銷訂單減少，國內價格只有往年一半左右，縣府與雲林縣第二鰻蝦生產合作社今（22）日一同促銷台灣鰻魚，生產合作社理事主席林欲達說，今年因量多價格很親民，國人不用到日本，就能以最便宜價格吃到品質最佳的台灣鰻魚。

縣府與雲林縣第二鰻蝦生產合作社今天在縣府大廳辦理鰻魚行銷推廣暨食魚教育發表活動，現場展示大廚廖柏栓以白鰻、蒲燒鰻、生鰻等食材製作的10道鰻魚料理。

請繼續往下閱讀...

林欲達指出，過去鰻魚主要外銷日本等國，國人較少吃鰻魚，因外銷市場縮減，這幾年積極開拓國內市場，經縣府、合作社推廣之下，國內消費者逐漸認識鰻魚的好處及吃法，期盼透過行銷推廣、食魚教育讓更多人愛上吃鰻魚。

林欲達說，因去年冬天鰻苗捕獲量大增，1尾從1、200元跌到剩幾10元，放養量增加，鰻魚大豐收，加上今年因日本物價漲加上日圓貶值，鰻魚訂單減少近5成，鰻魚價格只有往年一半，來口湖保證能以最便宜價格吃到品質最好的鰻魚。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，中秋節送禮，雲林不只文旦，鰻魚也是送禮自用最好選擇，口湖鰻魚養殖量占全國逾6成，年產值達12億元，除了得天獨厚的地利，漁民不斷強化養殖技術，品質有保證，要吃品質一等、好吃的鰻魚不用大老遠飛去日本，就地就近來雲林口湖就可以吃到。

縣府農業處副處長蔡耿宇指出，口湖鰻魚養殖面積約100公頃，產量占全國6成，縣府積極協助漁民、業者行銷打開國內市場，今年進一步推出食魚教育，包括優化食魚場域，與台灣版食通信刊物合作出版「口湖海味學—小村鰻步」，透過刊物挖掘漁民故事與產業鏈，讓大家知道鰻魚產地、養殖過程，還結合主廚料理示範鰻魚料理與在地美食。

國內鰻魚大豐收，雲林縣府、雲林縣第二鰻蝦生產合作社共同行銷鰻魚，強調，今年鰻價親民、品質佳。（記者黃淑莉攝）

鰻魚特色料理鰻魚高麗菜飯、鰻魚蔬菜捲。（記者黃淑莉攝）

鰻魚吐司。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法