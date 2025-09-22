為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    卡比胖拉吸逾20萬人參觀！市集生意爆棚 攤商搶加碼報名

    卡比胖拉魅力無法擋，加拿大遊客也來合影。（南市觀旅局提供）

    2025/09/22 13:21

    〔記者王姝琇／台南報導〕高12米水上氣偶「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭，魅力無法擋！開展2週吸引超過20萬人次參觀，水豚君周邊商品賣到缺貨，就連首週抱著「試水溫」擺攤的假日活動市集，也從原有約30攤，本週預計暴增至51攤！

    南市觀旅局9月13日至10月19日舉辦「卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，橫跨3個連續假期，12公尺高卡比胖拉氣偶降落漁人碼頭，以經典慵懶泡湯造型亮相，懷抱台南青皮椪柑，搭配海港風光、夕陽美景及夜間燈光秀；還有2隻5米高卡比胖拉，1隻頂著芒果，另1隻懷抱擔仔麵，加上草皮上50隻小卡比胖拉紙雕裝置，超療癒。

    市長黃偉哲表示，卡比胖拉活動開展以來已吸引逾20萬參觀人潮，今年活動首次安排假日市集，開幕週集結約30組文創與美食攤位，大量人潮讓市集生意強強滾，也讓許多原本未報名的攤商，或僅報名幾週的業者紛紛詢問加碼報名，上週增加14個攤商，本週預計將突破50攤商，間接認證卡比胖拉除了呆萌可愛外，還具備超強吸引人潮與買東西吃東西的魅力。

    觀旅局長林國華表示，在地30家業者配合活動，提供住房或餐食優惠。遊客除在漁人碼頭與卡比胖拉見面，也可到安平出張所、東區MoguKabi豆塔專賣店，或學甲頑皮世界野生動物園拜訪真實版的呆萌水豚君。10月31日前憑「卡比胖拉活動相關裝置合照」至頑皮世界購票，享2人同行900元（原價1400元）。前500組購票者，再加贈頑皮世界超Ｑ萌的「水豚環保水瓶」。

    此外，因應颱風來襲，活動現場將依氣象預報，當安平預估風力達6級時，將提前撤收大型氣偶並固定，若停班停課時，活動也將暫停開放參觀。提醒參觀民眾隨時關注台南旅遊臉書，掌握即時訊息。

    卡比胖拉美食市集人潮爆棚，創造活動經濟。（南市觀旅局提供）

    遊客引領期盼卡比胖拉夜間燈光秀。（南市觀旅局提供）

    卡比胖拉迷你快閃店部份品項賣到缺貨。（南市觀旅局提供）

