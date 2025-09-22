為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    2025高雄奶茶節兩天湧入逾10萬人 「這家」奪人氣王

    高雄奶茶節兩天湧入逾10萬人潮。（觀光局提供）

    高雄奶茶節兩天湧入逾10萬人潮。（觀光局提供）

    2025/09/22 13:15

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄奶茶節9月20、21日連續兩天在鹽埕區舉行，累計吸引逾10萬人潮，網路討論熱度爆表，不僅帶動店家業績成長3至5成，許多店家準備3倍貨量仍早早完售，最終奶茶人氣王由紅太陽奪下。

    活動同時舉辦奶茶評鑑大賞，由專業評審團評選出最佳創意、造型、顏值、風味、配方，及由消費者現場投票選出的「奶茶人氣王」。

    評審結果最佳創意獎：陶乃喝Taonai Drinks、有時喝茶鍋煮奶茶、壺壺茶、沐沐MUMU、偷島 Tao Duo-Croffle、偷島 Tao Duo-Croffle、老宋飲食店、山水茶堂、紅太陽國際茶飲連鎖事業、阡陌一舍 UNS、偷喝奶茶、釅遇茶屋yanyuteahouse。

    最佳風味獎八曜和茶、LO BI CAFÉ 陋皕咖啡、希望奶茶、滂滂、鹽埕小熊、捌邸樓咖啡、蹺咖啡、飲仕insir前金五福大立店、Mr. Wish鮮果茶玩家（高雄岡山）、新生活乳品、NO.162。

    最佳顏值獎蘭園小天使創意甜點、nanafru、我覺得可以、高雄新堀江功夫茶、MAMA泰奶、白月光moonlight cha、乳夫煮茶、東洲黑糖奶鋪、港媳好味道、歐呦goodgood、吳家紅茶冰。

    最佳配方獎由抒嗜人文茶飲、HAPPY LEMON、樺達奶茶、日和•樂茶町、張家豪功夫甜品、有飲 Youin、吉米鹿鹿 • 經典英式奶茶、源鹿茶坊、五桐號。

    最終「奶茶人氣王」則由紅太陽國際茶飲連鎖事業拿下，掀起全場高潮。

    活動同時舉辦奶茶評鑑大賞，由專業評審團評選出最佳創意、造型、顏值、風味、配方，及由消費者現場投票選出的「奶茶人氣王」。（觀光局提供）

    活動同時舉辦奶茶評鑑大賞，由專業評審團評選出最佳創意、造型、顏值、風味、配方，及由消費者現場投票選出的「奶茶人氣王」。（觀光局提供）

