高雄馬頭山棄置2804噸廢棄物逾期未清 環保局代清追償究責

馬頭山棄置行為人逾期不清，環保局今進場代為清理。（市府提供）

2025/09/22 13:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市馬頭山生態保育區遭不法集團棄置2804噸廢棄物，檢方依法起訴7人卻逾期不清，環保局今出動怪手進場代為清理，嚴正追訴求償行為人，並追究地主清除處理責任。

馬頭山保育區今年2月遭人棄置大量鋁渣、廢塑膠、營建廢棄物等，掩埋深度超過4公尺，數量大約2804噸，初估清除處理費用逾1億元，檢警環查獲7名行為人依送法辦，檢方9月依法起訴7人，迄今廢棄物深埋在4公尺水源保育區。

請繼續往下閱讀...

美濃大峽谷事件引發各界重視不法集團破壞國土問題，馬頭山廢棄物未清令地方憂心，地方拜託市長陳其邁「震怒一下」，馬頭山廢棄物涉及3筆土地，其中1筆公有道路用地、2筆私有土地，環保局除各重罰最高300萬元罰鍰，並限期行為人9月21日清除。

7名行為人今仍逾期不清理，環保局今依法代為清理公有土地，發文命行為人繳納代履行費用，並一併行文私有地主限期清除，逾期不清將命繳納代履行費用；若未繳納代履行費用，移送行政執行署強制執行，後續私有地廢棄物將由環保局代履行清除處理。

環保局重申市府嚴肅看待馬頭山非法棄置廢棄物案，已裁罰行為人各300萬元罰鍰，同時要求行為人、地主限期清理廢棄物，若拒不配合則依法移送強制執行，由環保局來代履行，依廢棄物清理法、行政執行法規定，嚴正追訴求償行為人責任，同時也依法向私有地主追究清除處理廢棄物責任。

馬頭山棄置行為人逾期不清，環保局今進場代為清理。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法