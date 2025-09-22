Pikmin Bloom高雄輕軌彩繪列車上路 觀光局：一起探索皮克敏世界

Pikmin Bloom 高雄輕軌彩繪列車上路。（觀光局提供）

2025/09/22 13:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕由 Niantic 和任天堂共同開發的智慧型手機應用程式Pikmin Bloom，將於10/11、12日舉辦「Pikmin Bloom Tour 2025：高雄」，Pikmin Bloom高雄輕軌彩繪列車活動前上路暖場，邀大家一起探索皮克敏世界。

高市觀光局指出，為了讓玩家享有更好的活動體驗，Pikmin Bloom攜手高市府即日起至10月12日（週日）期間，限定推出「Pikmin Bloom輕軌彩繪列車」，不僅能與玩家一同暢遊高雄，也能帶領市民與遊客一起探索皮克敏的世界。

請繼續往下閱讀...

觀光局長高閔琳表示，高雄為台灣首個舉辦「Pikmin Bloom Tour」的城市，活動前夕特別推出「Pikmin Bloom輕軌彩繪列車」，除為高雄增添全新觀光亮點，也期盼吸引玩家搭乘主題列車；列車沿線亦有哈瑪星、駁二藝術特區、愛河灣與鹽埕等高雄知名景點，玩家可順道走訪，散步欣賞街景，享受高雄的在地美食。

「Pikmin Bloom輕軌彩繪列車」車身外觀與內裝融入遊戲角色與元素，乘客在移動途中，能夠享受皮克敏的世界，玩家也可透過高雄捷運官方App即時追蹤列車動向，規劃專屬的「皮克敏探索旅程」。

Pikmin Bloom 高雄輕軌彩繪列車上路。（觀光局提供）

Pikmin Bloom 高雄輕軌彩繪列車上路。（觀光局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法