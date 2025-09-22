為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    Pikmin Bloom高雄輕軌彩繪列車上路 觀光局：一起探索皮克敏世界

    Pikmin Bloom 高雄輕軌彩繪列車上路。（觀光局提供）

    Pikmin Bloom 高雄輕軌彩繪列車上路。（觀光局提供）

    2025/09/22 13:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕由 Niantic 和任天堂共同開發的智慧型手機應用程式Pikmin Bloom，將於10/11、12日舉辦「Pikmin Bloom Tour 2025：高雄」，Pikmin Bloom高雄輕軌彩繪列車活動前上路暖場，邀大家一起探索皮克敏世界。

    高市觀光局指出，為了讓玩家享有更好的活動體驗，Pikmin Bloom攜手高市府即日起至10月12日（週日）期間，限定推出「Pikmin Bloom輕軌彩繪列車」，不僅能與玩家一同暢遊高雄，也能帶領市民與遊客一起探索皮克敏的世界。

    觀光局長高閔琳表示，高雄為台灣首個舉辦「Pikmin Bloom Tour」的城市，活動前夕特別推出「Pikmin Bloom輕軌彩繪列車」，除為高雄增添全新觀光亮點，也期盼吸引玩家搭乘主題列車；列車沿線亦有哈瑪星、駁二藝術特區、愛河灣與鹽埕等高雄知名景點，玩家可順道走訪，散步欣賞街景，享受高雄的在地美食。

    「Pikmin Bloom輕軌彩繪列車」車身外觀與內裝融入遊戲角色與元素，乘客在移動途中，能夠享受皮克敏的世界，玩家也可透過高雄捷運官方App即時追蹤列車動向，規劃專屬的「皮克敏探索旅程」。

    Pikmin Bloom 高雄輕軌彩繪列車上路。（觀光局提供）

    Pikmin Bloom 高雄輕軌彩繪列車上路。（觀光局提供）

    Pikmin Bloom 高雄輕軌彩繪列車上路。（觀光局提供）

    Pikmin Bloom 高雄輕軌彩繪列車上路。（觀光局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播