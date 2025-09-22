高雄車站旁公辦都更最優申請人出爐 總投資估95億、2034年完工

高雄車站旁公辦都更案最優申請人出爐。（記者王榮祥攝）

2025/09/22 12:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今公告「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」，由冠德建設股份有限公司獲選為最優申請人，預估總投資規模逾95億元、2034年完工；高市都發局指出，這是高雄車站站前第一環圈重大更新計畫，將帶動整體城市轉型升級。

高市府指出，本案區位優勢極佳，朝北串接左營高鐵科技之心、南向緊連亞洲新灣區5G AIoT創新園區，鏈結S廊帶發展核心，可推動TOD導向開發，整合商辦、住宅、零售等機能；且本案往北至R16左營高鐵站僅相距5站，搭乘捷運10分鐘內即可到達，在公共運輸效能上更具結構性競爭優勢，未來將成為高雄全新旗艦型開發計畫。

冠德董事長馬志綱表示，公司相當看好高雄，與日本森大廈都市企劃株式會社合作，借鏡「虎之門之丘」複合式開發經驗，打造車站成為不分平、假日都「有人生活、有人造訪」的城市空間。

3塊基地規劃興建2.9萬坪量體，2棟為地上22~26層/地下6層住辦及商業大樓，1棟為地上31層/地下6層的住宅大樓，除了車專四、車專五加碼取得鑽石級綠建築、銀級智慧建築、二級低碳建築及美國LEED黃金級認證外，且承諾額外提供7500萬元建置立體連通天橋串聯至高雄車站3樓天棚。

都發局補充，本案為市府與台鐵的合作開發案，依據都計土管及都更計畫規定，未來規劃將現長明派出所及鐵路警察局等警政設施，集中設置於車專四，亦將增設公共停車場，滿足在地停車需求，所規劃的商業機能也將串聯周邊商圈，預計今年底簽約，2027年核定都更事業，預定2034完工。

高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案基地位置航照圖。（都發局提供）

高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案模擬圖。（都發局提供）

