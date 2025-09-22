全國唯一仿紅磚拱型捷運橋梁 捷運三鶯線飛鳶廣場「思古迴廊」啟用

新北市捷運工程局在捷運三鶯線台北大學站的飛鳶廣場，打造120公尺思古迴廊，是全國唯一「仿紅磚拱型設計」的捷運橋梁。（記者黃政嘉攝）

2025/09/22 12:47

〔記者黃政嘉／新北報導〕捷運三鶯線列車下個月將進行全線動態測試，工程進度約94%，朝年底完工邁進，新北市捷運工程局在LB07台北大學站的飛鳶廣場，打造全國唯一「仿紅磚拱型設計」的捷運橋梁，新北市長侯友宜今主持揭幕，宣布飛鳶廣場「思古迴廊」正式啟用，未來將成為畢業拍照及婚紗照熱門景點，迴廊底下另新闢360坪的滑輪溜冰場，侯友宜說，三鶯線若完工後履勘無虞，看能否趕上台北大學明年3月份櫻花祭活動通車。

侯友宜表示，三鶯線融入土城、三峽、鶯歌在地特色，打造「仿紅磚拱型設計」的捷運特殊橋梁，融合巴洛克線條與閩南拱橋設計，搭配紅磚仿石漆工法，重現古典質感，「似磚不是磚」考量結構性安全，避免紅磚掉落風險，思古迴廊全長120公尺，滑輪溜冰場也提供市民運動休憩的多元場地。

新北市捷運工程局長李政安表示，三鶯線預計年底前完成系統穩定性測試後就能完工，接續初履勘後通車，未來三鶯地區至台北市中心通勤時間可節省約20分鐘，未來更透過延伸八德段，無縫銜接桃園捷運綠線，擴大形成「北北桃捷運共榮生活圈」。

台北大學校長林道通表示，當初地方耆老江沖默送給台北大學飛鳶銅雕，學校也以飛鳶作為校徽，象徵蓄勢待發，開創新局的意念，後來再把近4公頃校地回饋給新北市使用，捷運工程局結合三峽老街拱廊概念，建造「思古迴廊」，可能是世界絕無僅有的藝術品，連同校內由安藤忠雄設計的玉山永續講堂，近捷運出口處還有李梅樹美術館將進駐，稱之為「新三角湧文化新地標」，結合學校與周遭地區，創造成新北、甚至全國的文化藝術研究聖地。

思古迴廊融合巴洛克線條與閩南拱橋設計，搭配紅磚仿石漆工法，重現古典質感。（記者黃政嘉攝）

新北市鶯歌區建國國小溜冰社團學生體驗思古迴廊滑輪溜冰場。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜（右４）主持三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用揭幕。（記者黃政嘉攝）

捷運三鶯線工程進度約94%，朝年底完工邁進，圖為台北大學站飛鳶廣場現狀。（記者黃政嘉攝）

