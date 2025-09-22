強颱樺加沙暴風圈觸及恆春半島 今午到明日最接近台灣

強烈颱風樺加沙影響期間對台灣周邊海域帶來強風，中央氣象署預估各處風力及波浪並示警。（氣象署提供）

2025/09/22 12:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕強烈颱風樺加沙暴風圈抵達台灣南端陸地，中央氣象署今（22日）11點半報告，其中央位在鵝鑾鼻南南東方320公里，最大風速相當於17級風，每小時20公里向西轉西北西前進，暴風圈正逐漸進入本島最南端，現在開始到明日是最接近台灣的時段，影響最強，對台東、屏東、恆春半島及高雄構成威脅。

氣象署預報員伍婉華表示，氣象署持續針對樺加沙發布海上陸上颱風警報，且颱風未來強度仍有稍微增強、且暴風圈有擴大趨勢，警戒區域包含台東、恆春半島、屏東及高雄，海上警戒則包含台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面等，各陸地區域及海上作業船隻應嚴加戒備。颱風影響使海面風浪明顯增大，東南邊已有6米浪高，也發布各沿海巨浪告警。

伍婉華說，颱風及外圍環流也已造成一波波降雨，雖然非連續，一旦暴風觸及就會帶來瞬間強降雨及強陣風，如花蓮已經有出現60毫米的時雨量，目前降雨量今清晨到11點，基隆北海岸、宜蘭、花蓮等都有出現局部性大雨，雨勢也逐漸往南花蓮及台東靠近，今日下半天整個東半部、屏東山區將有明顯降雨，預估颱風期間最大總雨量約400到600毫米，其中花東最大恐來到500到800毫米。

氣象署豪大雨特報範圍：蘭嶼、綠島、恆春半島、花蓮、台東、宜蘭及屏東山區有局部大雨或豪雨；大台北地區、宜蘭及屏東地區，以及桃園台中南投高雄等山區有局部大雨。

風力也須小心，伍婉華表示，樺加沙結構完整，暴風範圍很廣，容易在花東迎風陸地、台灣海峽、西北陸地等帶來強陣風，如蘭嶼已有13級陣風，花蓮、屏東也有11級，風力從今傍晚到深夜預估風力將持續強勁，整個西半部預估6到7級。但今新竹到台南降雨不明顯，發布高溫資訊。

強風特報則預警今、明2天的蘭嶼、綠島、屏東局部地區恐11級陣風，北北基桃、竹竹苗、中彰投、雲林高雄、宜花東、澎金馬有8級陣風，須注意防範。

中央氣象署針對強烈颱風樺加沙，預估影響期間的雨量，其中花蓮、台東的累積雨量恐最多。（氣象署提供）

中央氣象署持續針對強烈颱風樺加沙發布陸上強風特報，以暴風圈最先觸及的南端陸地最強。但中部地區則發布高溫燈號。（氣象署提供）

