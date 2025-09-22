嘉縣民雄東榮青銀共創 25公尺馬賽克拼貼展現在地文化與美學

東榮國小學生介紹馬賽克拼貼牆創作理念。（記者林宜樟攝）

2025/09/22 12:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫今年邀請馬賽克剪黏老師王雅君指導民雄東榮國小和東榮社區學員，以馬賽克拼貼方式共創長度公尺、4幅大型創作，作品核心融入「烈風」、「科技」、「美學」、「校園」4大元素，今天揭幕，妝點校園圍牆，總長25.6公尺，為一旁的台一線增添公路新景觀。

縣長翁章梁、民雄鄉長林于玲、東榮國小校長吳春慧、東榮社區理事長劉金山、縣議員林淑完、簡嘉億、陳文忠、黃啟豪及嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍等出席揭幕，社區長輩及學生看到一同完成的作品，非常開心，學童導覽介紹創作理念，引領民眾走進充滿故事與夢想的藝術世界。

翁章梁說，嘉義縣深耕地方文化、推動文化平權理念，將藝術帶入校園社區，讓學童、長輩參與製作過程，凝聚地方力量，藝術牆承載青銀學員心血，代表校園的傳承與社區的連結，是見證藝術與在地合作的成功典範。

陳尚雍表示，嘉義縣文化基金會推動藝術課程前進各鄉鎮，獲得好評，本次計畫由東榮國小邀約，透過馬賽克拼貼方式美化校園，是推動計畫最多幅及長度最長的作品。

吳春慧表示，發想元素以民雄鄉舊名「烈風」（Dovoha）為精神意象，加上學校發展無人機數位學習、多元藝術美學，以及過去校園內的大象溜滑梯，完成4面作品創作。

王雅君說，運用AI數位解析將設計圖轉化為馬賽克拼貼圖，融入陶板浮雕製作技法，長輩與學生在創作過程中尋找顏色進行核對較困難，經克服完成，加上陶板組裝，提升質感也呈現立體感，讓作品更加生動。

劉金山開心說，長輩做得很專心專注，作品完成後放在公共社區讓民眾觀看，還能告訴兒孫是自己的創作，有傳承意義，更是文化景觀的展示。

東榮國小與社區創作長達25.6公尺的馬賽克拼貼牆。（記者林宜樟攝）

民雄鄉舊名為「烈風」。（記者林宜樟攝）

展露校園特色的馬賽克拼貼牆。（記者林宜樟攝）

馬賽克拼貼牆是由學生與社區長輩合力創作。（記者林宜樟攝）

