「藍色公路」浪漫助攻！台中單身聯誼首見配對率100％

浪漫「藍色公路」助攻，台中大肚單身聯誼，創100%配對率。（圖：市府提供）

2025/09/22 11:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市民政局為協助單身男女找到有情人，每年推出多場單身聯誼活動，昨（21日）在大肚區「藍色公路」華南路附近的園區，舉辦單身聯誼活動，34位單身男女在青翠草地與浪漫氛圍中互動，活動最後配對，出現史上首見配對率百分百佳績，17對民眾願意在活動後進一步聯絡。

台中市民政局長吳世瑋指出，民政局每年均攜手各區戶政事務所推出多元且創新風格的單身聯誼活動，藉活動設計讓參與民眾自然互動、認識，破除聯誼的尷尬氣氛，讓不同背景與興趣的單身朋友都能自在參加，此次大肚戶所善用大肚山得天獨厚的自然景觀，推出「藍色公路~藝起夯窯擺」，將浪漫氛圍融合活動中，透過創意窯烤披薩與袖珍美食模型手作體驗，營造輕鬆交流的環境，創下史上最高心動連線率。

請繼續往下閱讀...

大肚戶所主任江明珠表示，大肚區華南路夜晚因藍色路燈串聯，宛如藍色珍珠項鍊，素有「藍色公路」美名，此次聯誼活動特別選在藍色公路上的園區舉行，現場有大片草地與花園造景，氛圍清幽浪漫，活動中讓參與民眾手作披薩、手作美食微型景觀模型等，在療癒有趣的創作過程中，讓參加者自然而然敞開心愉快交流。

大肚戶所指出，壓軸登場的「封緘傳情、倆倆相邀」環節讓現場氣氛瞬間升溫，單身男女在期待與緊張中，透過悄悄話與小驚喜，傳遞藏在心底的真摯情意，最後34人參加也成功促成17對有緣人互表心意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法