「風王」樺加沙來勢洶洶 澎湖海空封島2天養殖業者搶收牡蠣

樺加沙颱風來襲前，澎湖養殖業者搶著出海採收牡蠣。（記者劉禹慶攝）

2025/09/22 11:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「風王」強颱樺加沙颱風來勢洶洶，雖然暴風圈未直接籠罩澎湖，但外圍環流已在澎湖造成強陣風，今（22）日下午3時海岸禁制令生效，由於時值中秋牡蠣採收前夕，澎湖養殖業者如坐針氈，緊急展開搶收作業，正在採收的牡蠣，也因為藍色公路停航，無法配送到嘉義布袋港被迫喊停。

箱網養殖業者也利用上午尚未宣布禁港令前，出海加固海上箱網，希望將損害降至最低。今日與明（23）日已宣布停航，華信與立榮航空宣布今日中午以後國內航線停飛，澎湖受到海空運停航影響，形同封島2日，澎湖全聯及超商又掀搶購潮，澎湖機場上午也湧入搶搭班機人潮。

原本今年多颱造成台灣牡蠣養殖業者重創，原本澎湖蚵農看好今年牡蠣肉，會隨著嘉義布袋東石缺貨售價上揚，但事與願違，市場上出現大量越南進口蚵肉，導致售價不漲反降，不但嘉義東石蚵農苦不堪言，就連澎湖蚵農銷往台灣的牡蠣都受到影響，報價比去年還低，導致血本無歸。希望政府能夠針對越南進口牡蠣作出總重管控等應對方案，保障台灣的重要牡蠣養殖產業。

澎湖地區因受到樺加沙颱風逐漸接近侵襲影響，航空公司基於確保飛航安全及防颱整備作業，今日下午1時30分後澎湖往台灣本島航線及七美的航班全部取消。澎湖航空站表示，取消班次合計共29航班（其中澎湖往台北9航班、澎湖往台中6航班、澎湖往嘉義1航班、澎湖往台南2航班、澎湖往高雄10航班、澎湖往七美1班），受影響訂位旅客共有1796人。

澎湖機場下午班次取消，一早湧入大批旅客。（記者劉禹慶攝）

