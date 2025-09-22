為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    出國小心陷阱！越南旅遊「金融卡晶片」遭調包慘失7萬

    民眾從越南旅遊返國後，金融卡遭盜刷近7萬元，晶片甚至疑似被摳起來調包。（本報合成，@karenccyy/Threads授權提供）

    民眾從越南旅遊返國後，金融卡遭盜刷近7萬元，晶片甚至疑似被摳起來調包。（本報合成，@karenccyy/Threads授權提供）

    2025/09/22 13:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣赴越南旅遊人數近年快速增長，已成為越南第三大國際旅客來源國，但近日卻傳出驚人盜刷事件。一名台灣遊客峴港旅遊期間，金融卡的晶片居然被調包，返台後才發現卡片已被盜刷近7萬元，傻眼直呼「鬼月出國的鬼故事」。

    一名網友近日在「Threads」發文表示，她於8月31日至9月5日前往越南峴港旅遊，9月1日到當地一間租賃服飾店拍照時，9月1日到當地一間租賃服飾店拍照時，對方要求將包包鎖入置物櫃，結束後卻主動將包包取出放在椅上。她當下雖發現錢包被翻動、卡片插槽凌亂，但因現金與卡片均未遺失，並未深究。

    直到9月7日返台後收到刷卡簡訊，才驚覺金融卡遭盜刷。檢查卡片時更發現晶片歪斜、周圍布滿刮痕，晶片甚至浮起來，疑似被調換過。雖已緊急停卡，但能否追回損失仍未確定。她也公開該店資訊提醒其他旅客務必小心，並強調「重要物品千萬不要離開身邊」。

    事件曝光後引發熱議，許多網友直呼「妳不是第一個遇到的，老手法了」、「越南有三關：海關，人心關，店家關，關關要你命」。也有人分享自身遭遇，之前在越南也被盜刷過10多萬，報案也沒用」、「在唯一刷卡的會安區超市就被盜刷30多萬，還收不到刷卡簡訊通知」。

    還有旅客也曾在泰國發生類似遭遇，「好誇張，原來晶片還可以被調包！ 我之前去泰國回台灣後也有被盜刷，我也懷疑是按摩店的櫃子，好像有鎖很安全，其實才最危險」。

