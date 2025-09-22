以科普教育促進淨零排放 全國科普論壇9/25、9/26登場

以科普教育促進淨零排放，教育部與海科館等5大館所將舉辦全國科普論壇。（圖由教育部提供）

2025/09/22 11:35

〔記者林曉雲／台北報導〕面對全球氣候變遷加劇，我國政府以2050淨零排放作為政策目標，訂有12項關鍵戰略行動，教育部將於9月25日及26日舉辦全國科普論壇，以「科普教育與淨零未來：從知識傳播到公民行動」為主題，邀博物館、學術界、教育界、基金會及產業代表，共同探討如何透過科學教育推動社會邁向淨零永續。

教育部終身教育司專員王鈴雅說明，教育部所屬5大館所合辦的科普論壇，將深入探討科普教育如何促進社會邁向淨零排放，並提升大眾對氣候變遷、碳排放減量及永續發展的理解與實踐能力，期以博物館作為科學知識的重要傳播起點，讓民眾瞭解如何透過科技應用、跨領域合作與創新教育模式，將「淨零」從概念轉化為全民的行動。

財團法人中鼎教育基金會董事長簡又新將擔任專題演講人，分享其多年在綠色工程與教育推廣上的寶貴經驗，並就「企業如何與博物館攜手推動科普與永續發展」，提出深具啟發的觀點；海洋科技博物館館長王明源與自然科學博物館館長黃文山則將分享「博物館的淨零實踐」，探討館舍如何透過展覽設計、能源管理與教育推廣等，成為減碳行動的示範場域；綜合座談聚焦於企業與教育部所屬機構如何共創永續，透過跨界對話凝聚不同部門的力量，為未來科學教育與永續發展勾勒出具體藍圖。

各界對於節能減碳行動及研究也將在會中進行案例分享，促進產官學之間在學術與實務上的交流，並規劃與環境保育、節能減碳及面對未來環境變遷議題的特色活動，包括「潮境方舟遊船」、「容軒生態步道導覽」與「海洋未來式特展參觀」等。

