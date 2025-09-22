苗栗24日將發淹水細胞警訊 水利署：測試演練請勿驚慌

水利署9月24日配合苗栗水災演習辦理淹水警戒細胞廣播演練。（水利署提供）

2025/09/22 11:22

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部水利署預計本月24日下午1點至5點進行「淹水警戒災防告警細胞廣播」演練，這次演練會配合苗栗縣水災災害防救演習，分別在竹南鎮及頭份市發送淹水警戒警訊通知演練，民眾在演練期間內收到淹水警戒簡訊，由於只是測試演練，請民眾請勿驚慌。

水利署表示，為讓民眾能儘早掌握淹水災害資訊、避災並即時應變防災，水利署將透過「災防告警細胞廣播訊息」，傳送給特定區域內的行動通訊用戶手機。

水利署續指，為確保發送管道暢通，因此辦理這次演練，將在苗栗縣竹南鎮及頭份市發送1則（包含中英文內容），演練當日手機警報音響起並顯示演練文字時請勿驚慌，「這只是測試演練，目前沒有發生災害或異常狀況」，另因災防告警訊息特性，竹南鎮及頭份市鄰近區域交界處皆可能接獲訊息。

災防告警細胞廣播服務（CBS）訊息是政府發送災害消息及避難避災措施的管道，水利署進一步說明，政府透過電信業者的系統，在短時間內以獨立通道將告警訊息傳遞至指定基地台涵蓋範圍內的所有行動用戶手機，CBS訊息不受網路壅塞影響，用於即時通知民眾疏散、避災，以降低民眾生命財產損失，目前台灣多數智慧型手機皆可接收CBS訊息，另有接收到CBS訊息的民眾，建議不要將訊息接收功能關閉，以確保安全。

本次演練預計發送訊息內容如下：[演練][淹水警戒演練]苗栗縣淹水警戒演練，水利署02-37073110。[Drill][Flood Warning Drill] Flood warning drill. WRA。

