台中新光三越全棟23層修復安檢均合格 已提恢復使用申請

台中新光三越拚月底重新開放，全棟23層修復安檢均合格，已提恢復使用申請。（圖由市府提供）

2025/09/22 11:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越2月發生氣爆釀重大傷亡事故，封館整建逾7月，拚9月底重開放，最新進度曝。台中都發局指出，新光三越整建修繕、室內裝修等，經委託之第四公正單位分批勘驗樓層，全棟共23層，已依規勘驗合格備查，新光三越已提出恢復使用申請，將依規審查，絕對會依法及程序進行審查，不會因業者復業時程而有所妥協。

都發局指出，新光三越封館進行整建修繕、室內裝修等後，目前百貨業者自行委託之各樓層查驗，都已經由其所委託之專業技師簽證，併經其所委託之第三公正單位台中市建築學會，查驗合格；另都發局再委託第四公正單位台灣公安學會所查察，經分批勘驗樓層共23層，也均勘驗合格備查 。

都發局指出，新光三越百貨已在18日提出恢復使用申請，後續正依規併同消防查驗，瓦斯查驗等，都發局長李正偉強調，有關上述各項查證合格後，新光三越須依台中市建築物恢復使用辦法申請建築物恢復使用，併由本府消防局、經發局及都發局等相關機關辦理審查，公共安全和消費安全是唯一原則和標準，都發局絕不會因其復業時程而有所妥協，絕對會依法依規完成各項法定作業和程序等。

