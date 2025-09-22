為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中秋送暖弱勢 竹縣府帶頭採購且推薦庇護工場產品

    喜憨兒新竹烘焙工場的產品多元且備受市場喜愛。（取自竹縣府官網）

    喜憨兒新竹烘焙工場的產品多元且備受市場喜愛。（取自竹縣府官網）

    2025/09/22 11:19

    〔記者黃美珠／新竹報導〕用弱勢的成就溫暖、鼓勵弱勢族群！新竹縣有6家身心障礙福利機構和庇護工場，推出的產品涵蓋餅乾、麵包、餐盒、手工皂以及各式禮盒，不乏在市場已經打出知名度的。秋節將至，縣府選擇了喜憨兒新竹烘焙工場、香園紀念教養院香園烘焙坊所推出的月餅禮盒，採買後分贈給全縣6家身障機構、19家老人福利機構以及4家兒少福利機構的住民，讓他們看到只要努力，弱勢也能自立。

    縣府社會處長陳欣怡說，前述暖心月餅不僅是1份秋節禮盒，更蘊含著身障朋友的努力與祝福。透過烘焙、組裝、包裝的過程，這些弱勢族群展現不亞於一般人的專注與堅持，藉由實際參與工作累積技能與經驗，憑自身能力獲得薪資或獎勵金，邁向自立生活。他們希望收到這份禮盒的29個弱勢機構的住民們不僅感動，也能因此獲得啟發。

    陳欣怡也呼籲社會各界響應前述送暖行動，優先向庇護工場、福利機構採購他們的心血成就，可透過「優先採購網路資訊平台（https://ptps.sfaa.gov.tw/festival/2025moonfestival）」，也可以用電話分別跟：喜憨兒新竹烘焙工場（03-6563072）、香園紀念教養院香園烘焙坊（03-5694516）訂購。

    香園紀念教養院香園烘焙坊的蛋黃酥、鳳梨餅都很有名。（取自竹縣府官網）

    香園紀念教養院香園烘焙坊的蛋黃酥、鳳梨餅都很有名。（取自竹縣府官網）

    香園紀念教養院香園烘焙坊的蛋黃酥、鳳梨餅都很有名。（取自竹縣府官網）

    香園紀念教養院香園烘焙坊的蛋黃酥、鳳梨餅都很有名。（取自竹縣府官網）

    新竹縣政府採買庇護工場所推出的秋節禮盒相贈弱勢團體，鼓勵所有弱勢族群。（取自竹縣府官網）

    新竹縣政府採買庇護工場所推出的秋節禮盒相贈弱勢團體，鼓勵所有弱勢族群。（取自竹縣府官網）

    喜憨兒新竹烘焙工場的產品多元且備受市場喜愛。（取自竹縣府官網）

    喜憨兒新竹烘焙工場的產品多元且備受市場喜愛。（取自竹縣府官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播