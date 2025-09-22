中秋送暖弱勢 竹縣府帶頭採購且推薦庇護工場產品

喜憨兒新竹烘焙工場的產品多元且備受市場喜愛。（取自竹縣府官網）

2025/09/22 11:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕用弱勢的成就溫暖、鼓勵弱勢族群！新竹縣有6家身心障礙福利機構和庇護工場，推出的產品涵蓋餅乾、麵包、餐盒、手工皂以及各式禮盒，不乏在市場已經打出知名度的。秋節將至，縣府選擇了喜憨兒新竹烘焙工場、香園紀念教養院香園烘焙坊所推出的月餅禮盒，採買後分贈給全縣6家身障機構、19家老人福利機構以及4家兒少福利機構的住民，讓他們看到只要努力，弱勢也能自立。

縣府社會處長陳欣怡說，前述暖心月餅不僅是1份秋節禮盒，更蘊含著身障朋友的努力與祝福。透過烘焙、組裝、包裝的過程，這些弱勢族群展現不亞於一般人的專注與堅持，藉由實際參與工作累積技能與經驗，憑自身能力獲得薪資或獎勵金，邁向自立生活。他們希望收到這份禮盒的29個弱勢機構的住民們不僅感動，也能因此獲得啟發。

陳欣怡也呼籲社會各界響應前述送暖行動，優先向庇護工場、福利機構採購他們的心血成就，可透過「優先採購網路資訊平台（https://ptps.sfaa.gov.tw/festival/2025moonfestival）」，也可以用電話分別跟：喜憨兒新竹烘焙工場（03-6563072）、香園紀念教養院香園烘焙坊（03-5694516）訂購。

香園紀念教養院香園烘焙坊的蛋黃酥、鳳梨餅都很有名。（取自竹縣府官網）

新竹縣政府採買庇護工場所推出的秋節禮盒相贈弱勢團體，鼓勵所有弱勢族群。（取自竹縣府官網）

