    首頁　>　生活

    高中教學卓越獎7校入圍 台中3校強勢晉級

    台中市文華高中入圍教學卓越獎。（圖由教育部提供）

    台中市文華高中入圍教學卓越獎。（圖由教育部提供）

    2025/09/22 11:17

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部教學卓越獎競爭激烈，包括台北市南港高中、新北市中和高中、新北市板橋高中、桃園市桃園高中、台中女中、台中市文華高中及台中市惠文高中7校脫穎而出，其中，台中3校強勢闖關，新北也有2校入圍。

    教育部國教署組長蔡宜靜說明，今（2025）年教學卓越獎16所高中職進入複選，7所高中職入圍，團隊各有特色且獲評審團高度肯定，教育部將於11月28日在南投縣政府文化局演藝廳頒獎，金質獎團隊可獲60萬元獎金，銀質獎可獲30萬元獎金。

    台中市文華高中學校推出4大課程主軸「探城尋蹟」、「灘海奠基」、「碳循足跡」和「炭生新機」，引導學生從啟發知識、賦予動能、提供機會、促進行動到培養改變，並進一步擁有5項關鍵能力：問題探究力、多元文化力、創新解決力、應用行動力與批判思考力，成為理解在地、連結國際、回應時代需求的青年行動家。

    此外，台北市南港高中透過探究思辨教學模組，以真實情境為起點，激發學生感知自身環境，能敏銳觀察生活周遭，並透過建構理性思維與感性認知的思考與論辯過程，引導學生建構價值與判斷，形成觀點與選擇，最後產生行動與實踐，並能不斷反思與調整，進而實踐人生夢想。

    新北市中和高中以「地方學發展概念」及「生命教育核心價值」為立基，銜接於社會情緒學習，引領學生穿梭古今、行旅擺接，探究社區及地方之人、文、產、地、景等面向，拓展國際觀、地方感交織的視野與情懷，帶出兼具深度與溫度的學習，進而「能覺察、具行動、愛地方、展自信」。

    新北市中和高中入圍教學卓越獎。（圖由教育部提供）

    新北市中和高中入圍教學卓越獎。（圖由教育部提供）

