一沐日、建中刨冰、李記紅茶冰違規！台北市衛生局公布抽驗結果

2025/09/22 11:20

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，各處罰製造業者3萬元；若產品來自外縣市，移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。

本次抽驗不合格結果，包含一沐日吉林南京店的冰油切蕎麥茶（不含冰塊）、建中黑砂糖刨冰的愛玉、溢生中藥青草行與弘順青草店的蘆薈汁、厚德囝仔仙青草行的青草茶、李記紅茶冰的甘蔗青茶、甘蔗媽媽南京三民店的茉莉綠茶（含冰塊、不含糖或配料） 、以利泡泡冰的草莓泡泡冰以及特好喝TOPTIERTEA的特茶王（含冰塊）。

衛生局解釋，腸桿菌科超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會進而影響飲冰品品質並縮短其保存期限。另，本次添加於愛玉中的「己二烯酸」是一種常見的防腐劑，可抑制食品中黴菌及酵母菌生長，以延長保存期限，但不可隨意添加於食物中或過量使用。

台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結違規名冊。（台北市衛生局提供）

