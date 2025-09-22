為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    一沐日、建中刨冰、李記紅茶冰違規！台北市衛生局公布抽驗結果

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    2025/09/22 11:20

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，各處罰製造業者3萬元；若產品來自外縣市，移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。

    本次抽驗不合格結果，包含一沐日吉林南京店的冰油切蕎麥茶（不含冰塊）、建中黑砂糖刨冰的愛玉、溢生中藥青草行與弘順青草店的蘆薈汁、厚德囝仔仙青草行的青草茶、李記紅茶冰的甘蔗青茶、甘蔗媽媽南京三民店的茉莉綠茶（含冰塊、不含糖或配料） 、以利泡泡冰的草莓泡泡冰以及特好喝TOPTIERTEA的特茶王（含冰塊）。

    衛生局解釋，腸桿菌科超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會進而影響飲冰品品質並縮短其保存期限。另，本次添加於愛玉中的「己二烯酸」是一種常見的防腐劑，可抑制食品中黴菌及酵母菌生長，以延長保存期限，但不可隨意添加於食物中或過量使用。

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結違規名冊。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結違規名冊。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（22日）公布114年第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，本次共抽驗119件，共有9件違規，針對不符規定業者，衛生局處分製造業者新臺幣3萬元；若產品來自外縣市，則移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。（台北市衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播