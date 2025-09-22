為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    德裔正妹迎接「正港台灣人」首個生日 24日現身紅豆餅攤慶生

    德裔正妹陳雪兒在新北市板橋區經營紅豆餅攤，9月24日將迎接成為「正港台灣人」後的首個生日。圖為陳雪兒第1年來台賣紅豆餅的照片。（取自陳雪兒臉書）

    德裔正妹陳雪兒在新北市板橋區經營紅豆餅攤，9月24日將迎接成為「正港台灣人」後的首個生日。圖為陳雪兒第1年來台賣紅豆餅的照片。（取自陳雪兒臉書）

    2025/09/22 11:08

    〔記者賴筱桐／新北報導〕外號「紅豆餅妹」的德裔正妹陳雪兒來台13年，在新北市板橋區經營紅豆餅攤，今年8月取得我國身分證，9月24日即將迎來第一個「成為正港台灣人」的生日，她預告當晚將現身攤位，和喜歡她的朋友們一起慶生。

    陳雪兒高中時期曾來台旅遊1個月，從此對台灣「一見鍾情」，改變她的人生觀，也讓她下定決心，努力打工賺錢，畢業後搬到台灣定居，開始賣起紅豆餅，一邊工作、一邊學習中文，憑藉亮麗外型和直率的個性，在網路累積高人氣，也曾擔任模特兒，上節目分享在台生活，今年8月18日，陳雪兒拿到台灣身分證，她開心地說，「以後買票不用再點『外國人』了。」

    陳雪兒在臉書表示，2025年09月24日，今年的生日是一個很特別的日子，因為這是她第一個「成為正港台灣人」的生日，終於可以回歸賣紅豆餅了，感覺很棒、很感動，週三（24日）晚上6點到9點她會在攤位值班，想跟她一起慶祝的朋友歡迎來找她。

    陳雪兒也貼出來台第1年賣車輪餅的照片，模樣青澀、靦腆，她感謝從剛開始到現在陪伴她的客人、朋友們；大批網友湧入臉書留言，獻上生日祝福。陳雪兒也回應，現在一切只會越來越好，很期待週三可以來做紅豆餅。

    德裔正妹陳雪兒今年8月才取得台灣身分證，成為正港台灣人。（取自陳雪兒臉書）

    德裔正妹陳雪兒今年8月才取得台灣身分證，成為正港台灣人。（取自陳雪兒臉書）

