樺加沙颱風》花蓮馬太鞍溪沿岸堆太空包防潰堤 堰塞湖周邊持續撤離

水利署在馬太鞍溪沿岸緊急堆置太空包防範災情發生。（記者游太郎攝）

2025/09/22 11:09

〔記者游太郎／花蓮報導〕受「樺加沙」颱風影響，中央氣象署預估花蓮縣山區累積降雨量將達500-800毫米，可能導致馬太鞍溪堰塞湖蓄水達到壩頂而溢流，水利署緊急針對馬太鞍溪沿岸堆置太空包，包括鳳林、萬榮及光復等鄉鎮今天上午9時起開始撤離受影響範圍居民。

林業保育署花蓮分署指出，馬太鞍溪堰塞湖水位快速升高，可能於近兩天即達溢頂臨界值，昨天發布紅色警戒後，花蓮縣政府依照中央與地方災害應變中心會議決議，評估將撤離鳳林、萬榮及光復等鄉鎮戶數約1800戶，除昨天少部分已撤離民眾外，今早9時起鳳林鎮已開始撤離保全戶。

水利署第九河川分署從昨天起，針對馬太鞍溪沿線可能潰堤處進行加固作業，其中地勢較低的馬太鞍溪橋附近，今天早上8時進駐大批怪手等重機具，並完成太空包堆置作業，希望能有降降低潰堤造成的災害。

鳳林鎮公所秘書徐誌謙指出，今天早上9時開始執行撤離，目前已撤離30戶、60人，因為雨勢加劇，正持續勸告及撤離中。

為了預防樺加沙強颱，花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖今早啟動預防性撤離，初步估計將影響花蓮中區光復、萬榮、鳳林三鄉鎮，12村1800戶村民，人數上看7000人。馬太鞍溪堰塞湖面約110公頃，堰塞湖蓄水量目前約6652萬噸，滿水量約9100萬噸，已達庫容量73%，湖面距離溢流口高差約19.58公尺，預計23日下午可能達到淹溢警戒範圍。

警戒範圍包含光復鄉太平村、大全村、大同村、大安村、大馬村、大華村、大進村、北富村、西富村、東富村、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里等3鄉鎮、12村里。

水利署在馬太鞍溪沿岸部署重機具因應。（記者游太郎攝）

光復鄉已在光復商工等學校開設避難所因應。（記者游太郎攝）

鳳林鎮今天早上開始撤離居民。（鳳林鎮公所提供）

