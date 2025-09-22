中秋食品抽驗 白蝦仁檢出禁用抗生素

「產銷履歷白蝦仁」被檢出動物用藥西氟沙星。（台北市衛生局提供）

2025/09/22 11:01

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局至台北市月餅製造商、糕餅店、烘焙店、市場、量販店等處抽驗中秋節相關食品抽驗，包含烘焙食品、烤肉食材、烤肉醬等103件中秋節應景食品，共有1件「產銷履歷白蝦仁」檢出動物用藥西氟沙星，也查出4件烘焙相關產品標示不符規定。

家樂福販售的產銷履歷白蝦仁（由崇文冷凍食品股份有限公司生產，丞霖國際有限公司負責）檢驗出西氟沙星0.03ppm，不合格產品均已要求北市業者下架不得販售，並移請台中市衛生局處辦。西氟沙星（ciprofloxacin）為一種廣效性抗生素，用於治療人類細菌性感染。上述藥品，未經農業部核准登記使用於水產動物，依「動物用藥殘留標準」為不得檢出。

有關標示查核4件不符規定，其中「慧上癮股份有限公司的豆漿核桃牛軋糖90g（蛋奶素）、食芋堂的芋香太陽餅（奶素）、芋鬆參Q餅（葷食）、芋光寶盒（蛋奶素）」，已令販售地點業者立即下架，不得販售，追溯案內標示不符規定產品來源屬北市業者，已依法處辦；屬外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理。豆漿核桃牛軋糖移請新北市政府衛生局後續辦理，依法處分慧上癮股份有限公司3萬元罰鍰；針對芋香太陽餅、芋鬆參Q餅、芋光寶盒，衛生局也處分食芋堂8萬元罰鍰。

衛生局提醒，消費者選購月餅、禮盒或生鮮肉品、水產品、蔬果及其他烤肉用之應景食品時，除選擇信譽良好之店家購買外，儘量選擇有完整包裝及清楚標示之產品；另應儘量避免購買顏色鮮艷、異常白皙或偏離傳統色澤的食品。

台北市衛生局公布抽檢103件中秋節應景食品的檢驗結果。（記者蔡愷恆攝）

台北市衛生局查出4件烘焙相關產品標示不符規定。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局提供之不合格名單。（台北市衛生局提供）

