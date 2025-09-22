為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台師大協助馬來西亞華校董事聯合會總會 培育媒體素養教師

    台師大受到馬來西亞華文教育最高指導單位董總之邀請，共同培育馬國獨中的媒體素養種子教師。（台師大提供）

    台師大受到馬來西亞華文教育最高指導單位董總之邀請，共同培育馬國獨中的媒體素養種子教師。（台師大提供）

    2025/09/22 10:55

    〔記者林曉雲／台北報導〕台灣來幫忙！馬來西亞華校董事聯合會總會（董總）邀請國立台灣師範大學，協助推動為期3年「華文獨立中學媒體素養種子教師培育計劃」，近日針對全馬獨中教師舉辦兩天工作坊外，並遠赴2800公里外的東馬砂勞越州，與超過1400位馬來西亞國中及高中學子暢談媒體素養議題。

    台師大表示，根據市場研究機構IPSOS調查，馬來西亞網路霸凌問題全球排名第5，亞洲第2，僅次於中國，近47%家長表示，自己耳聞或認識的孩童曾遭受過網路霸凌，今（2025）年7月11日，馬來西亞政府將網路霸凌定調為刑事罪刑，積極介入處理。

    董總學生事務局主任顏彣澔表示，去年馬國教育部收到7681件霸凌通報，中學佔5689例，希望與台師大合作導入制度化教學方式，協助許多華文獨中執行和規劃相關課程。

    為期3年的「媒體素養種子教師三年培育計劃」共招募22位、來自14校的種子教師，組成跨校教師團隊，課程包含解析網路霸凌、網路隱私、網路成癮、數位性暴力等網路議題，以及探討流行文化、網紅現象、AI與假訊息辨識等媒體現象主題，逐步從概念建立、教案設計到實務推動，待老師完成所需培訓及成果報告後，還可獲由董總與台師大聯合頒發的「媒體素養種子教師專業資格證書」。

    巴華中學副校長張溧航表示，他是化學老師，面對數位原住民世代，許多知識與資訊，手機一查就能知道答案，老師應能教導孩子學會拿捏網路中的分寸，並鼓勵孩子反思現狀。古晉中華第一中學校長李志鵬則認為，社會無法抵擋網路科技洪流，媒體識讀是現代公民不可或缺的能力。

    台師大大傳所特聘教授陳炳宏表示，在假訊息泛濫、AI偽造盛行、網路霸凌事件頻傳的時代，媒體素養已是必修課，與董總共同培訓華文種子教師，讓青少年在看待任何訊息，都能有意識地自主判斷及辨別真偽，成為耳聰目明的閱聽眾，培育辨識虛假訊息的能力，擺脫網路霸凌與詐騙的箝制，成為數位世代的現代公民。

    台師大前進馬來西亞，與古晉中華第一中學學生分享媒體素養 。（台師大提供）

    台師大前進馬來西亞，與古晉中華第一中學學生分享媒體素養 。（台師大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播