台師大協助馬來西亞華校董事聯合會總會 培育媒體素養教師

台師大受到馬來西亞華文教育最高指導單位董總之邀請，共同培育馬國獨中的媒體素養種子教師。（台師大提供）

2025/09/22 10:55

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣來幫忙！馬來西亞華校董事聯合會總會（董總）邀請國立台灣師範大學，協助推動為期3年「華文獨立中學媒體素養種子教師培育計劃」，近日針對全馬獨中教師舉辦兩天工作坊外，並遠赴2800公里外的東馬砂勞越州，與超過1400位馬來西亞國中及高中學子暢談媒體素養議題。

台師大表示，根據市場研究機構IPSOS調查，馬來西亞網路霸凌問題全球排名第5，亞洲第2，僅次於中國，近47%家長表示，自己耳聞或認識的孩童曾遭受過網路霸凌，今（2025）年7月11日，馬來西亞政府將網路霸凌定調為刑事罪刑，積極介入處理。

董總學生事務局主任顏彣澔表示，去年馬國教育部收到7681件霸凌通報，中學佔5689例，希望與台師大合作導入制度化教學方式，協助許多華文獨中執行和規劃相關課程。

為期3年的「媒體素養種子教師三年培育計劃」共招募22位、來自14校的種子教師，組成跨校教師團隊，課程包含解析網路霸凌、網路隱私、網路成癮、數位性暴力等網路議題，以及探討流行文化、網紅現象、AI與假訊息辨識等媒體現象主題，逐步從概念建立、教案設計到實務推動，待老師完成所需培訓及成果報告後，還可獲由董總與台師大聯合頒發的「媒體素養種子教師專業資格證書」。

巴華中學副校長張溧航表示，他是化學老師，面對數位原住民世代，許多知識與資訊，手機一查就能知道答案，老師應能教導孩子學會拿捏網路中的分寸，並鼓勵孩子反思現狀。古晉中華第一中學校長李志鵬則認為，社會無法抵擋網路科技洪流，媒體識讀是現代公民不可或缺的能力。

台師大大傳所特聘教授陳炳宏表示，在假訊息泛濫、AI偽造盛行、網路霸凌事件頻傳的時代，媒體素養已是必修課，與董總共同培訓華文種子教師，讓青少年在看待任何訊息，都能有意識地自主判斷及辨別真偽，成為耳聰目明的閱聽眾，培育辨識虛假訊息的能力，擺脫網路霸凌與詐騙的箝制，成為數位世代的現代公民。

台師大前進馬來西亞，與古晉中華第一中學學生分享媒體素養 。（台師大提供）

