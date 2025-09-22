竹縣鼓勵綠色消費 縣府環保局推3大主題活動

到小叮噹科學主題樂園，也被新竹縣視為響應綠色消費的行動。（記者黃美珠攝）

2025/09/22 10:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕讓環保行動也有價！新竹縣政府環保局即日起到10月31日為止，從食衣住行育樂各面向推出3大響應綠色消費的主題活動，鼓勵民眾先下載環保署推動的「環保集點APP」，就能在綠色消費時獲得限量環保綠點，爭取獲得好康或現金折抵的回饋。

縣府環保局長蕭宏杰說，跟他們合作的在地綠色業者有：綠色商店~里仁、環境教育場域~小叮噹科學主題樂園、環保標章旅館~新竹安捷國際酒店 AJ HOTEL。

首先就是從即日起到10月13日「綠點行動GO」在新竹縣里仁的湖口民族店、竹北縣府店、竹北道禾店以及竹東北興店登場，前400名在這4門市綠色消費的早鳥可獲送5000點綠點，前100名新註冊環保集點會員者可獲贈1萬點；而在里仁消費，每1000綠點可折抵10元。

其次，10月12日之前到小叮噹科學主題樂園參加「淨零綠生活抓寶GO」，利用「綠生活尋寶地圖」尋找綠寶也可獲得綠點，持綠點到歡樂科學館彈珠檯兌換好禮。新、舊會員都能透過註冊或推薦，獲得更多抓寶、彈珠檯遊戲回合與贈點。

最後，縣府環保局鼓勵遊客「搭高鐵、住綠旅」暢遊新竹縣，所以即日起到10月31日，只要是高鐵的乘客入住環保標章旅館新竹安捷國際酒店（AJ HOTEL）並註冊環保集點APP，就享有高鐵票78折起與週日房價9折的雙優惠，還另贈住宿抵用券與綠點，真正做到低碳旅遊。

小叮噹科學主題樂園是新竹縣的環境教育場域。（記者黃美珠攝）

新竹縣在地綠色商店里仁，共有4家門市響應綠色行動GO活動。（記者黃美珠攝）

