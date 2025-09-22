高雄列樺加沙警戒區 陳其邁︰應變中心上午二級、下午一級開設

對颱風警覺超級敏感的陳其邁，宣布高市府應變中心上午二級、下午一級開設。（翻攝臉書）

2025/09/22 10:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應強烈颱風樺加沙海上、陸上颱風警報，高雄市長陳其邁宣布，高市府應變中心今上午10時提升至「二級開設」，預計下午2時提升為「一級開設」，也提醒市民提高警覺、預先做好防颱整備。

氣象署發布通報指出，樺加沙強颱陸上警戒區域包括台東、恆春半島、屏東及高雄地區，受颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，今下午起高雄山區有局部大雨發生機率，須注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪區慎防積淹水。

氣象署也發出陸上強風特報，預估22日晨至23日晚上，高雄市局部地區有平均風6級以上、或陣風8級以上發生機率（黃色燈號），請注意防範。

陳其邁宣布市府防災應變中心上午二級開設、下午一級開設，提醒市民先做準備，並應保持居家陽台或頂樓排水孔暢通、堆置砂包或安裝防水閘門，若有需要，可預先聯繫所在地區公所，了解砂包領取地點及回收方式。

他同時提醒農友做好田間排水、做好各項防災準備，漁友請加強繫緊港內避風漁船纜繩，做好避碰措施、船上通信設備請保持正常，如遇緊急狀況，務必即時與附近漁船或電台聯繫，養殖業者請做好加強塭堤修補維護、排水設施疏通、備妥發電機及油料、巡視水閘門、調節性洩水。

