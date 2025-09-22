台科大與泰達電首開泰國生碩士學程 培育能源及AI人才

台科大與泰達電首度合開泰國生碩士學位學程，培育能源及AI人才。（台科大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣科技大學創新學院近日與泰達電子（台達子公司）合作，針對泰國優秀學生開設首屆「國際生碩士學位學程計畫」，由泰達電提供全額獎學金、企業實習，並在畢業後保證就業機會，培育能源永續與AI國際人才。

台科大說明，今年共計錄取18位學生，分別來自泰國朱拉隆功大學、清邁大學及國王科技大學等，攻讀能源永續科技研究所及人工智慧跨域科技研究所，未來學生完成碩士學位後逕入泰達就業，將所學知識與專長運用於實務工作，實現畢業即就業的無縫銜接。

台科大校長顏家鈺表示，面對能源科技、人工智慧與永續發展帶動的產業浪潮，台科大的使命不僅是推動科技進步，更在於支持學生們成為未來工程、技術與管理領域的領導者，期許新生在快速變動的時代中，能成為產業的中堅力量與重要基石。

泰達人資長黃啟豪則表示，泰達對於具備專業知識、良好學習能力與國際合作思維的人才需求日益迫切，目前有1800個研發與智慧製造的相關職缺，期望透過與台科大的合作，讓學生在創新且多元的學習環境中，掌握新興技術應用，並培養跨文化溝通與團隊合作能力，進而成為能引領國際的關鍵人才。

台科大產創學院說明，泰達國際生碩士學位學程計畫作為雙方合作的起點，將隨著首屆學生展開學習與研發歷程不斷深化，預期未來吸引更多海外大學、企業及國際學生。

