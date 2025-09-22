公費流感疫苗第1階段10/1開打 中醫大新竹附醫即日起網路預約

公費流感疫苗第1階段10月1日起開打，對象包括：65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象。（記者廖雪茹攝）

2025/09/22 10:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕公費流感疫苗10月1日開打！中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林醫師表示，根據疾管署公布，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象包括：65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第2階段自11月1日起開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。即日起開放網路預約預約，施打疫苗地點上午於208診、下午於207診，平日夜診及週六無施打流感疫苗。

每週一至週五家庭醫學科上午診和下午診，由王郁晴、施維怡2位醫師，提供一站式流感疫苗門診施打。另星期五下午同時施打COVID疫苗及流感疫苗。

請繼續往下閱讀...

王郁晴表示，今年的公費流感疫苗全數採用三價流感疫苗，包含2種A型（H1N1及H3N2）及1種B型（Victoria）不活化病毒株。接種流感疫苗後大約需要兩週時間，才能產生完整保護力，而每年12月底至隔年2、3月為流感高峰期；因此，最好在每年10月份公費流感疫苗開打後儘速接種疫苗。

另外，由於目前新冠疫情仍持續，今年將於10月1日起同步開打新型冠狀病毒疫苗「莫德納LP.8.1疫苗」，並調整公費新冠疫苗接種對象從全民接種改為針對「高風險族群接種」，以降低重症或死亡發生風險。第一階段於10月1日起開打，針對65歲以上長者、孕婦、滿6個月以上未滿6歲幼兒及相關高風險族群等9類對象接種；第2階段自11月1日起開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

對於有民眾擔心「同時施打新冠和流感疫苗，副作用會不會太強烈？」，王郁晴指出，根據以色列團隊的分析研究結果：「發生局部和全身症狀的比例，同時打兩種疫苗跟只打新冠疫苗相似」。分析顯示，同時打新冠和流感疫苗者，有約一半出現注射部位的局部症狀，約四分之一出現頭痛、肌肉酸痛、疲倦等全身性症狀，與只打新冠疫苗者的身體反應相似。研究也發現兩組的新冠抗體效價相似，顯示同時打兩種疫苗不會影響新冠疫苗的免疫反應。因此，同時施打「左流右新」，一次輕鬆獲得兩種保護力，既不會增加身體負擔、也不會影響疫苗效果。

公費流感疫苗施打流程。（中醫大新竹附醫提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法