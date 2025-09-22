台南技職教育傳捷報 連3年獲教育部「優等獎」肯定

暑期學生技藝體驗課程，進行食品職群杏仁瓦片餅乾製作體驗。（台南市政府提供）

2025/09/22 10:23

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市技職教育再傳捷報！教育部每年辦理各縣市技職教育成果評選，由各縣市提報前一年度推動成果報告書進行審查。台南市連續3年推動成效榮獲最高榮譽「優等獎」肯定，顯示台南在技職教育的深耕已有所成。

市長黃偉哲表示，台南技職教育成果豐碩，能連續3年獲得教育部肯定實屬不易。他強調，市府將持續強化職涯探索推動，協助學生適性發展、發揮長才，也感謝教育局及各校團隊的共同努力，攜手打造優質的學習環境，讓台南教育不斷進步。

請繼續往下閱讀...

教育局長鄭新輝指出，教育局積極整合技職校院人力與資源，與各校攜手推動多項計畫，包括：國中技藝教育課程、國小高年級專科學校與技術型高中參訪、暑期體驗課程、教師增能研習及技職博覽會等，成效顯著，也感謝技職學校團隊的支持與付出，並與大家共享此次榮耀。

教育局進一步說明，南市各公立國中均辦理抽離式技藝教育課程，讓國三學生能提前體驗不同職群。114學年度開設超過200班，累計3875人次參與。

此外，全市設有3所區域職業試探與體驗示範中心及1所技職教育推動中心，提供國小高年級生在電機電子、餐飲、設計、農業、藝術、水產及醫護等領域的體驗機會。113學年度已累計辦理近350場課程，參與人次逾8800人次，幫助學生探索興趣、認識技職教育，作為未來生涯抉擇的重要參考。

鄭新輝說，「千工百業，各得其所」，教育不僅是知識傳授，更應引導學生發掘潛能、適性發展。有些學生擅長學科學習，有些適合動手實作。為讓學子擁有更多元的試探與選擇機會，教育局將持續深耕技職教育，助學生找到屬於自己的道路。

學生體驗漆作裝潢，認識土木與建築。（台南市政府提供）

台南市每年舉辦技職博覽會，邀學子認識技職教育、探索興趣。（台南市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法