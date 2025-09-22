教師限定！新北五股守讓堂推「風格優雅派對」免費造型、按摩一次享受

9月28日是教師節，新北市立圖書館五股守讓堂自9月27日至10月5日舉辦「風格優雅派對」，專為老師規劃多元體驗，向平日辛勞的教育工作者致敬。（記者羅國嘉攝）

2025/09/22 10:34

〔記者羅國嘉／新北報導〕9月28日是教師節，新北市立圖書館五股守讓堂自9月27日至10月5日舉辦「風格優雅派對」，專為老師規劃多元體驗，向平日辛勞的教育工作者致敬。此次除了將免費幫老師造型，教老師們如何透過簡單的穿搭，還可免費喝咖啡、看電影、工藝手作、漢服旗袍服飾體驗等，舒心減壓。

五股守讓堂教師專屬「風格優雅派對」活動，27日推「美出風格，時尚造型講堂」，邀請專業彩妝師、美髮師將免費幫老師們造型彩妝；「香氛時光，老師的午後咖啡館」則邀請榮獲第八屆TSCA金杯獎手工濾杯組最佳優勝者的咖啡達人蔡沅叡，於現場為參與活動的老師們即席手沖精品咖啡；「日常舒壓與放鬆—脊椎保健與腰酸背痛預防」講座，除講述日常脊椎保健的重要觀念，及預防腰酸背痛的方法與簡單伸展技巧，還可免費紓壓按摩，讓老師們緩解平日緊繃的壓力；另也規劃「華彩留影」漢服旗袍寫真體驗。

27日、29日「光影留情—經典影像再現」播放《承諾大海的老師》與《老師你會不會回來》等經典教師題材影片；10月4日、5日手作療癒課程，分別是「金光花影—箔金古藝課」及「草本溫養—艾草養生錘DIY」，讓老師們可透過金箔藝術創作與養生按摩錘手作體驗。

另外，同期間舉辦「悅讀敬師」主題書展，精選教育智慧、教師故事、健康樂活、終身學習及幽默樂觀五大主題書籍，呈現教師與教育的多元風貌。更多資訊可至新北市立圖書館官網查詢。

「風格優雅派對」27日推「美出風格，時尚造型講堂」，邀請專業彩妝師、美髮師將免費幫老師們造型彩妝。（記者羅國嘉攝）

