樺加沙強颱來襲 桃園等9縣市明晨達停班課標準

強颱樺加沙七級風平均暴風半徑可能擴至350公里，恐成為2001年尤特颱風以來最大颱風。（擷取自中央氣象署）

2025/09/22 10:18

〔記者蔡昀容／台北報導〕樺加沙颱風接近台灣，根據中央氣象署22日上午10時最新風雨預報，明（23日）清晨桃園市、新竹縣市、苗栗縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣等9縣市達到停班課標準。

根據天然災害停止上班及上課作業辦法，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

根據中央氣象署上午10時風雨預報，明天凌晨0時至上午6時，總計有9縣市風或雨達標，包含桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣。

風力達標縣市，明天凌晨0時至上午6時期間，有桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、恆春半島、台東縣濱海鄉鎮、蘭嶼綠島、連江縣、金門縣。

24小時累積雨量達標地區，今天下午2時至明天下午2時期間，花蓮山區、台東山區達標。

各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

中央氣象署9月22日上午10點發布風力預測。（圖取自中央氣象署）

中央氣象署9月22日上午10點發布24小時累積雨量預測。（圖取自中央氣象署）

