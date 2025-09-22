「鷄籠中元祭」八月初一關龕門！晚一天暖心原因曝

基隆獨步全台，開基老大公廟晚一天在農曆八月一日傍晚才關龕門。（資料照，基隆市政府提供）

2025/09/22 10:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承171年「鷄籠中元祭」，今天（農曆八月初一）下午6點在開基老大公廟舉行「關龕門」，以及在慶安宮「基隆媽」見證下移交輪值主普手爐後劃下休止符，明（2026）年歲次「丙午年」中元祭慶典，將由今年輪值主普的吳姓宗親會，把手爐交接給劉唐杜姓宗親會，劉唐杜接手承辦。

鷄籠中元祭今天晚上6點在開基老大公廟舉行關龕門儀式，輪值主普的吳姓宗親會主任委員吳春成手持鑰匙與鎖頭，在基隆市副市長邱佩琳與基隆市議長童子瑋陪同下，一同將龕門關上，象徵「好兄弟」的農曆七月放暑假正式結束。

隨後，將依循慣例在慶安宮輪值主普的宗親會交接手爐儀式，今年主普的吳姓宗親會將手爐交接給明年輪值主普的劉唐杜姓宗親會。

基隆的開基老大公廟關龕門，獨步全台晚一天關龕門。根據開基老大公廟主任委員陳丁寶表示，這是因為擔心有些好兄弟因為「車班錯過」、或是「船班延誤」，導致在外逗留，農曆七月卅日趕不及關龕門，所以延後一天，農曆八月一日傍晚關龕門，也充分顯現基隆人重視人情味。

