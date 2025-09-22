強化區域防洪量能 南市北門區38號水門改建完成

北門區38號水門改善前，因土建結構老舊及閘門水密性不佳，影響功能。（台南市政府提供）

2025/09/22 10:15

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府持續檢視水閘門使用狀況，針對老舊設施逐步改善更新。市府籌措1200萬元辦理「北門區38號水門應急工程」，除完成水門改建，同時增設2台（30馬力）沉水式抽水機，一併提升鄰近之北門抽水站抽水效益。

市長黃偉哲表示，老舊閘門及抽水機組更新為近年重點精進工作，針對已無修繕效益的機組設備進行汰舊換新及土建結構老舊影響正常使用之水門，亦請水利局逐年編列預算改善，針對影響範圍較大之老舊水閘門優先進行改善工程，避免因漏水或吊門機操作不易造成淹水風險，改建完成後的閘門水密性及操控性更佳，可降低因設施不良或操作困難造成的問題。

水利局表示，本次改建的北門區38號水門為鹽場水門13號排水（早期為鹽田排水使用）排入永隆溝排水處（左岸0K+140）之出口閘門，因土建結構老舊及閘門水密性不佳，恐影響水門擋水功能，特自籌經費辦理水門改建工程，並於8月底完工。

北門區38號水門改建完成，除排除閘門水密性問題並增強排洪擋水功能外，還增設2台（30馬力）沉水式抽水機，強化對永隆里及北門里等保護標的之抽排水效能，使水閘門及抽水機在颱風豪雨期間發揮最大功用，確保居民生命財產安全。

北門區38號水門改建完成，閘門水密性及操控性更佳。（台南市政府提供）

北門區38號水門新建吊門機。（台南市政府提供）

