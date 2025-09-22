為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    強颱樺加沙來襲 中橫、蘇花等公路不排除預警性封路

    颱風樺加沙靠近，中橫公路不排除預警性封路，請用路人提前查詢即時路況系統。（記者王錦義攝）

    2025/09/22 10:15

    〔記者王錦義／花蓮報導〕依中央氣象署風雨預報，強烈颱風樺加沙於22日午後至23日將為宜花迎風面山區帶來超大豪雨，公路局東區養護工程分局指出，評估山區及臨海道路致災風險潛勢，為維護用路人車安全，將針對轄管省道台7線（北橫公路）、台9線及台9丁線（蘇花路廊）、台8線（中橫公路）、台11線（臨海路段）、台11甲線（光豐公路）、台23線（東富公路）及台30線（南安路段）等路線，今天起視颱風外圍環流及風雨動態，不排除實施預警性道路（橋梁）封閉。

    公路局東區養護工程分局指出，因應「馬太鞍溪上游堰塞湖」自然壩湖面水位上升，花蓮工務段依權管機關任務分工，在馬太鞍溪橋南北端（台9線231K+650、232K+810）及向北延伸之台9線228K+600等三處封閉管制點已預置封橋封路阻隔設施，封閉管制應處人員並已完成編組整備，將依權管機關訓令應援實施封橋封路應處任務，並請用路民眾於樺加沙警報期間，留意堰塞湖防災訊息，基於風險管理，於風強雨驟時段，請勿前往馬太鞍溪橋周邊觀望及通行。

    東區養護工程分局並呼籲用路人，颱風警報期間避免進入山區及臨海道路，以維自身安全；於道路預警封閉期間禁止通行外，由於0403震災後高山坡地剝離鬆散，颱風侵襲期間可能肇生複合式道路崩塌、土石流、洪峰路基流失及橋梁達洪峰水位致交通阻斷災況，提請用路人於颱風警報期間預作行程及過境山區道路風險規劃，以防範道路阻斷滯留山區。公路局並提請用路人，颱風警報期間請勿進入山嶺道路，行前請運用公路局省道即時路況系統瀏覽道路資訊，並請收聽路況廣播訊息，以避離風險路段。

