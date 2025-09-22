獨家》「財劃法」修正後中央地方都沒編預算 學校午餐國產食材將斷炊

在8年努力下，學校午餐使用國產章Q農產品等食材覆蓋率超過98%，但受到財劃法影響，迄今該筆經費迄今沒有下文，地方中央權責也不明，恐讓該情景成追憶。（資料照，新北市政府提供）

2025/09/22 10:08

〔記者楊媛婷／台北報導〕學校午餐用章Q農產品，會由中央補助每名學童午餐費用10元獎勵金，讓食材用國產比例近99%，受「財劃法」影響，團膳業者代表指出，政院明年度預算未編列該經費，未發公文告知須由地方負擔，權責不明下，地方也沒編，籲政院應說明權責，別讓學生午餐用國產食材開天窗。

我國自2017年推動學校營養午餐使用3章1Q國產農產品，並由中央補助每名學童午餐費用10元，年度補助相關經費約38億元，目前國中小學校午餐使用國產農產品比例超過98%，僅少數辛香料等採用進口貨，隨藍白挾立院席次優勢通過「財劃法」，將中央30%以上的經費轉到各地方政府，行政院長卓榮泰日前則在記者會表示，受經費影響，學校午餐等費用回歸地方政府負擔，而學校午餐經費補助共分兩塊，一為含弱勢補貼、人事費、營養師費用等補助的「一般性教育補助款」，整體經費約80幾億元，另一則是學校午餐使用章Q食材補助，每名學童補助10元，偏鄉學童每名補助14元，經費約38億元。

近期正值中央與地方政府編列2026年度預算科目，中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信表示，過去政院主計總處都會請各地方政府在8月底前提報學校午餐章Q獎勵金需求，政院再依需求由教育部編經費，並由中央撥付款項，有地方政府承辦人員因一直都未收到主計總處回報要求，主動聯繫後，對方告知卓揆在記者會中已說明，且政院針對學校午餐補助未有公文，導致地方政府也無法有依據編列該筆預算。

陳明信進一步指出，學校午餐經費執行會跨預算年度，學校午餐契約都從今年中跨到明年中，團膳業者面臨明年元旦起到6月30日這段期間，因預算未編列，加上地方中央權責不明，無所適從，也不知道明年起和農民的章Q契作要履約或放棄，最後受傷的就是學生、家長、農民、團膳從業人員，呈現四輸局面，「中央可以不給錢，但行政院要說清楚，並將權責訂清楚。」陳明信指出，迄今不清不楚，已有非農業縣市的地方政府官員私下表達，未來該區學校午餐不再用國產章Q食材，甚至考慮用免費學校午餐的吸引力，以取代國產食材。

陳明信表示，學生吃當季、吃在地，對環境、生態、健康等有益，更因市場帶動需求，帶動相關產業產值超過百億元，並保障農民收益，在台美關稅變局下，美國農產品可能會大幅0關稅壓境，若不透過市場維持國產農產品拉力，台灣農業將面臨更艱辛困境與危機。

「學校午餐使用章Q食材覆蓋率從8年前的11%成長到超過98%，真的不希望這些努力都付諸流水！」陳明信沉痛表示，今天下午該會將舉行臨時大會，將串聯各地方家長團體、營養師公會、各縣市團膳公會、農民領袖等共同連署，要求執政黨與在野黨拿出辦法解決這即將爆發的學校午餐問題。

