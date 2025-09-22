狗群深夜豐原逛大街 中市動保處：若有飼主當心挨罰

台中市動保處表示，若寵物狗出入公共場所無人伴同，飼主恐違反動物保護法，可處3000元以上、1萬5千元以下罰鍰。（記者歐素美攝）

2025/09/22 10:10

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區半夜有狗群逛街，民眾看到擔心人身安全，台中市動保處長林儒良表示，若狗群為流浪狗，將派人捕捉收容，並提醒，若寵物狗出入公共場所無人伴同，飼主恐違反動物保護法，可處3000元以上、1萬5千元以下罰鍰。

民眾在臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）PO文和影片指出，在豐原區民生街與中興路，半夜看到一群狗往府前街跑，他認為這是嚴重問題，多隻大狗突然出現很可怕，不只一次，已影響附近居民人身安全，不論大人或小孩，他不知什麼單位可幫忙處理。

影片上註明發現時間是晚上12點多，多隻狗狗宛如逛大街，引發許多網友討論，有網友說在豐原鬧區也曾看過，不知是否有人飼養，也有人說在台中市政府陽明大樓附近看到多隻狗散步，無人陪伴，好像有人養，但任由到處跑，很危險。

台中市動保處長林儒良表示，目前尚未接獲民眾通報，強調如果飼主違反動物保護法第20條第一項規定，使寵物無7歲以上人伴同，出入於公共場所或公眾得出入之場所，可處3000元以上、1萬5千元以下罰鍰，並得限期改善；若未限期改善者，得按次處罰。提醒飼主不要讓狗獨自外出，帶狗外出也需有保護措施，避免影響他人，也保護狗的安全。

