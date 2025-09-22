竹北三聖賜福！車城福安宮土地公祖300多年首次神轎出門

屏東縣車城福安宮副主委陳志文（右起3人）、新竹縣竹北市長鄭朝方（右2）、福安宮委員許德誠等互贈伴手禮，將攜手10月10日「三聖賜福」贊境竹北的活動。（竹北市公所提供）

2025/09/22 10:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「竹北超越竹北文化祭」10月即將登場，市公所今天宣布，將邀請擁有300多年歷史、規模東南亞最大的土地公廟-屏東車城福安宮開基土地公祖，10月10日首次來到竹北贊境，與10月11日至12日「粉紅超跑」白沙屯媽祖，形成一連3天「三聖賜福」的超夢幻聯動，護佑市民平安。

竹北市長鄭朝方表示，竹北是一座建設飛快的新興城市，而土地公被視為最貼近民眾的守護神，如同地方的里長守護家園，因此特別邀請香火鼎盛的車城福安宮土地公祖，來為竹北賜福。

竹北天后宮主委、竹北市民代表會主席林啟賢說，城市在高度開發的同時，也需要正向的信仰帶來社會的穩定與安詳。相信車城土地公祖的到來，也能將南部最熱情的人情味帶入竹北，以宗教文化凝聚人心。

福安宮指出，此次福德正神首度在官方邀請下來到竹北，並依循福德正神旨意出轎贊境，這是300多年來第一次以神轎方式出門贊境，並安排有「鑽轎」活動，是土地公祖送給竹北信眾的見面禮，將陪伴市民至文化祭結束。

10月10日的車城福安宮土地公祖贊境竹北，9點將先由在地土地公打頭陣，以「巡庄」及「報馬仔」的方式，前往竹北最西的崇義里及最東的東海里等地。約莫下午1點，匯聚於城區環北路五段與中正西路口，與車城開基土地公祖一同步行至竹北市公所，接著走中正東路高架橋→左轉仁德街→天后宮→左轉仁孝街→左轉中正東路→右轉仁義街→右轉四維街→左轉民權街過三民路直走接縣政九路→左轉光明六路至主壇。

10月11日至12日由竹北天后宮媽祖攜手白沙屯媽祖接續展開遶境。市公所表示，將貼心準備8處香燈腳休憩點，包括天后宮前公園、竹北火車站後方空地、竹北市公所前空地及主壇前廣場、以及竹仁里、竹北里、福德里、中斗崙等里集會所。

鄭朝方呼籲，一連3天的「三聖賜福」期間，盼民眾「以香燈腳取代鞭炮、以香案代替煙火」，以「文化健走」的概念，體驗信仰帶來正向能量與城市溫度。活動詳情請關注官方臉書。

竹北市長鄭朝方（右2）、車城福安宮副主委陳志文（左2）上香祈福，10月將攜手展開「三聖賜福」贊境竹北活動。（竹北市公所提供）

10月11日至12日三聖遶境期間，竹北市公所開放8處香燈腳休憩點。（竹北市公所提供）

10月10日車城福安宮土地公祖贊境竹北路線。（竹北市公所提供）

