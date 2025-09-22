彰縣首家公辦雙語學校成立高中部 2028年招生預計採「雙管道」

彰化縣鹿江中小學的校舍，都有獲得建築相關獎項的肯定。（記者劉曉欣攝）

2025/09/22 10:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣首間公辦雙語學校的鹿江國際中小學確定將增設高中部，今天（22日）舉行籌備處掛牌典禮，預計2028年招生，將招收3班、66人，課程為全縣首見國際文憑（以下簡稱IB）大學預科課程，招生預計採免試入學與國中部直升的雙管道。

鹿江中小學校長的高中部校舍工程預計明年動工，由於高中部將走IB大學預科課程，畢業生可透過特殊選才在國內升學，或是拿國際文憑申請海外大學，因此，課程將大多數採取全英文上課。

而鹿江增設高中部的招生，原則上將採取「雙管道」，入學資格除了比照一般高中職，採用免試入學的超額比序以外，也就是採計會考與在校成績；另外也將有校內國中部的直升名額，未來增設高中部後，也將是彰化縣第一所從國小、國中到高中的12年一貫學制的學校。

各界關心的高中部興建地點，校長黃俊偉表示，教室與宿舍用地為校內棒壘球場現址，也就是在平等路與永安二路轉角，未來高中部學生可以選擇住校或是不住校，由於高中部用地位於校園轉角，與現有的國中部、國小部校舍有些距離，工程期間不會影響國中小師生的上課。

彰化縣鹿江中學校的生態滯洪池，比公園還美。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿江中小學增設高中部，將蓋在校內的棒壘球場。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿江中小學增設高中部，就在永安二路與平等路的轉角用地。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿江中小學的校舍屢屢獲獎。（記者劉曉欣攝）

