    首頁　>　生活

    寶貝客家夢GO10/4登場！高市客委會力邀家庭組隊參賽

    高市客委會推出全新型態客語活動「寶貝客家夢GO！」，首場10/4在高市新客家文化園區展開。（記者王榮祥攝）

    高市客委會推出全新型態客語活動「寶貝客家夢GO！」，首場10/4在高市新客家文化園區展開。（記者王榮祥攝）

    2025/09/22 10:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市客委會今年推出全新型態客語活動「寶貝客家夢GO！」，將定向越野運動機制與客語情境學習結合，打造兼具挑戰性與趣味性的語言探索賽，首場10/4將在高市新客家文化園區展開，客委會力邀家庭組隊參賽。

    客委會說明，高市客語深根服務計畫已邁入第4年，透過辦理客語認證班、職場及社區客語班、客話講故事、客語師資培訓等多元化課程，提升客語在家庭、社區及公共領域使用頻率，營造高雄友善客語環境及扎根客語傳承。

    今年首度將語言學習融入「定向越野」，邀請親子組隊挑戰六大客語任務，在跑動、解謎與闖關過程中，把客語用得又酷又自然，能進一步認識客家文化。

    體驗賽名額300人，完成即可獲「好客禮三選一」，正式賽則限額60隊，總獎金高達萬元，並贈送限量「HAKKA Spirit」運動頭帶，讓挑戰充滿榮耀與紀念價值。

    高市客委會主委楊瑞霞表示，寶貝客家夢GO不只是比賽，而是一場語言及文化推廣的創意實踐，也期盼透過這樣的創新模式，讓客語自然走進生活，讓文化活化與語言傳承緊密相扣，創造高雄專屬的客語新風貌。

    除語言與運動結合的創新體驗，10月4日、19日更邀請金曲歌王林生祥、彤溫岑二重唱等多組團體輪番獻唱，並攜手豆子劇團推出親子劇搗蛋王子，將客語元素巧妙融入故事情節，讓大小朋友在笑聲中輕鬆學語言；即日起報名至9/30，歡迎親子組隊報名參加。

    高市客委會今年推出全新型態客語活動「寶貝客家夢GO！」，將定向越野運動機制與客語情境學習結合，打造兼具挑戰性與趣味性的語言探索賽。（客委會提供）

    高市客委會今年推出全新型態客語活動「寶貝客家夢GO！」，將定向越野運動機制與客語情境學習結合，打造兼具挑戰性與趣味性的語言探索賽。（客委會提供）

