為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    墾丁赤腹鷹2日過境20萬隻！9/20創37年新高 9/25將再迎高峰

    墾丁赤腹鷹2日過境20萬隻，20日單日15萬3699隻，創37年新高。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁赤腹鷹2日過境20萬隻，20日單日15萬3699隻，創37年新高。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/22 10:05

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島秋季猛禽遷徙進入高潮，赤腹鷹南飛度冬盛況空前！9月20至21日，墾丁社頂凌霄亭連兩日觀測到超過20萬隻赤腹鷹過境，其中20日單日15萬3699隻，創下自1988年調查以來37年新高，21日再添5萬6696隻，總計25萬9369隻，資深賞鷹迷直呼「空前絕後」！隨著颱風「樺加沙」即將影響，預估25日起將再迎一波鷹群高峰，有望挑戰2020年27萬隻的年度紀錄。

    恆春半島作為北方猛禽南遷台灣的最後一站，每年9月吸引無數赤腹鷹從西伯利亞等地飛往東南亞度冬。墾丁國家公園管理處自1988年起委託台灣猛禽研究會進行秋季調查，今年調查自9月起展開，為期兩個月。根據研究會數據，20日過境量突破15萬隻，遠超2020年單日最高7萬1608隻；21日再添5萬餘隻，兩日合計超過20萬隻，刷新歷史紀錄，成為賞鷹迷心中的「鷹海奇觀」。

    賞鷹達人蔡乙榮表示，赤腹鷹過境期集中在9月，16至19日因天氣不佳連續4天「掛零」，鷹群滯留累積，20日天氣好轉後爆發性南飛，15萬隻的單日數字「超乎想像」，21日5萬多隻的盛況更讓凌霄亭擠滿驚嘆的鳥友。他分析，連日天氣阻礙累積數萬隻鷹群並不意外，但兩日合計20萬隻堪稱「破天荒」，是極罕見的生態盛況。過去10年單季平均過境量約20萬隻，今年已達25萬餘隻，極有可能超越2020年的27萬隻高峰。

    蔡乙榮指出，颱風「樺加沙」23日起將暫阻遷徙，預估25日後滯留的鷹群將再度南飛，形成另一波高峰。墾管處也呼籲，民眾可趁颱風後的晴朗天氣，前往社頂公園或滿州里德社區生態步道，體驗這場大自然的空中盛宴，感受台灣作為東亞遷徙廊道的生態魅力。

    墾丁赤腹鷹2日過境20萬隻，「空前絕後」創37年新高。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁赤腹鷹2日過境20萬隻，「空前絕後」創37年新高。（記者蔡宗憲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播