墾丁赤腹鷹2日過境20萬隻！9/20創37年新高 9/25將再迎高峰

墾丁赤腹鷹2日過境20萬隻，20日單日15萬3699隻，創37年新高。（記者蔡宗憲攝）

2025/09/22 10:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島秋季猛禽遷徙進入高潮，赤腹鷹南飛度冬盛況空前！9月20至21日，墾丁社頂凌霄亭連兩日觀測到超過20萬隻赤腹鷹過境，其中20日單日15萬3699隻，創下自1988年調查以來37年新高，21日再添5萬6696隻，總計25萬9369隻，資深賞鷹迷直呼「空前絕後」！隨著颱風「樺加沙」即將影響，預估25日起將再迎一波鷹群高峰，有望挑戰2020年27萬隻的年度紀錄。

恆春半島作為北方猛禽南遷台灣的最後一站，每年9月吸引無數赤腹鷹從西伯利亞等地飛往東南亞度冬。墾丁國家公園管理處自1988年起委託台灣猛禽研究會進行秋季調查，今年調查自9月起展開，為期兩個月。根據研究會數據，20日過境量突破15萬隻，遠超2020年單日最高7萬1608隻；21日再添5萬餘隻，兩日合計超過20萬隻，刷新歷史紀錄，成為賞鷹迷心中的「鷹海奇觀」。

賞鷹達人蔡乙榮表示，赤腹鷹過境期集中在9月，16至19日因天氣不佳連續4天「掛零」，鷹群滯留累積，20日天氣好轉後爆發性南飛，15萬隻的單日數字「超乎想像」，21日5萬多隻的盛況更讓凌霄亭擠滿驚嘆的鳥友。他分析，連日天氣阻礙累積數萬隻鷹群並不意外，但兩日合計20萬隻堪稱「破天荒」，是極罕見的生態盛況。過去10年單季平均過境量約20萬隻，今年已達25萬餘隻，極有可能超越2020年的27萬隻高峰。

蔡乙榮指出，颱風「樺加沙」23日起將暫阻遷徙，預估25日後滯留的鷹群將再度南飛，形成另一波高峰。墾管處也呼籲，民眾可趁颱風後的晴朗天氣，前往社頂公園或滿州里德社區生態步道，體驗這場大自然的空中盛宴，感受台灣作為東亞遷徙廊道的生態魅力。

墾丁赤腹鷹2日過境20萬隻，「空前絕後」創37年新高。（記者蔡宗憲攝）

