宜縣最美櫻花林道山坡地整地種薑 樺加沙來襲路基恐流失坍塌

宜蘭縣燈篙林道前往望林找龜林道邊坡幾乎被怪手剷平，且已靠近林道邊的路基，強颱來襲，豪大雨沖刷，恐有坍塌危險。（記者游明金攝）

2025/09/22 09:56

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉燈篙林道，是著名的櫻花林道，且沿途可眺望蘭陽平原與龜山島，景色怡人；但最近，山友發現山坡地經常有怪手整地，山頭光禿一片，水土保持遭到破壞，林道路基遭剷除，若遇豪大雨恐有坍塌危險，尤其這兩天颱風侵襲更讓人憂心；縣府表示，會進行了解並加強水保要求。

燈篙林道長約3.5公里，沿途有獨立樟、望林找龜、雙月湖等迷人景點，沿途還可切入肖楠林道，林木參天，是健行避暑的好去處。且每逢2、3月初春之際，林道間山櫻、香水櫻、墨染、富士櫻接力盛開，是宜蘭最美的賞櫻花景點之一，整排粉嫩嬌豔的櫻花林海，美不勝收。

請繼續往下閱讀...

只是，最近前往林道山友卻經常發現，林道周邊山坡地常有怪手整地，剷平山頭改種生薑。最近施工地點就在前往望林找龜櫻花林道的邊坡上，整處邊坡被剷平且已靠近林道邊的路基。

強颱樺加沙來襲，宜蘭受外圍環流影響可能帶來豪大雨；山友擔心一旦豪大雨沖刷，路基流失，林道就會坍塌，看起來讓人非常憂心，不只是美景遭到破壞問題，也有安全疑慮，希望有關單位重視。

宜蘭縣燈篙林道促進會無奈的說，這些山坡地都是私有地，連林道（產業道路）也是私人的，地主在整地種薑，協會無權管理與要求，不過林道原本就有高低落差，且設有截水排流，不至於路基流失，安全應該沒有問題，山友不用太擔心。

宜蘭縣政府水利資源處表示，依規定，山坡地開發行為要報水保計畫審查同意後才可以開發，縣府會進行了解，若未依規定申請，將勒令停工並予以開罰，若有申請也會要求注意施工的規定與水保安全，不能造成路基有流失的危險。

宜蘭縣員山鄉燈篙林道，是著名的櫻花林道，且沿途可眺望蘭陽平原與龜山島，景色怡人；但最近，山友發現山坡地經常有怪手整地，山頭光禿一片，水土保持遭到破壞。（記者游明金攝）

據了解，地主整地後改種生薑。（記者游明金攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法