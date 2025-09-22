為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜縣最美櫻花林道山坡地整地種薑 樺加沙來襲路基恐流失坍塌

    宜蘭縣燈篙林道前往望林找龜林道邊坡幾乎被怪手剷平，且已靠近林道邊的路基，強颱來襲，豪大雨沖刷，恐有坍塌危險。（記者游明金攝）

    宜蘭縣燈篙林道前往望林找龜林道邊坡幾乎被怪手剷平，且已靠近林道邊的路基，強颱來襲，豪大雨沖刷，恐有坍塌危險。（記者游明金攝）

    2025/09/22 09:56

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉燈篙林道，是著名的櫻花林道，且沿途可眺望蘭陽平原與龜山島，景色怡人；但最近，山友發現山坡地經常有怪手整地，山頭光禿一片，水土保持遭到破壞，林道路基遭剷除，若遇豪大雨恐有坍塌危險，尤其這兩天颱風侵襲更讓人憂心；縣府表示，會進行了解並加強水保要求。

    燈篙林道長約3.5公里，沿途有獨立樟、望林找龜、雙月湖等迷人景點，沿途還可切入肖楠林道，林木參天，是健行避暑的好去處。且每逢2、3月初春之際，林道間山櫻、香水櫻、墨染、富士櫻接力盛開，是宜蘭最美的賞櫻花景點之一，整排粉嫩嬌豔的櫻花林海，美不勝收。

    只是，最近前往林道山友卻經常發現，林道周邊山坡地常有怪手整地，剷平山頭改種生薑。最近施工地點就在前往望林找龜櫻花林道的邊坡上，整處邊坡被剷平且已靠近林道邊的路基。

    強颱樺加沙來襲，宜蘭受外圍環流影響可能帶來豪大雨；山友擔心一旦豪大雨沖刷，路基流失，林道就會坍塌，看起來讓人非常憂心，不只是美景遭到破壞問題，也有安全疑慮，希望有關單位重視。

    宜蘭縣燈篙林道促進會無奈的說，這些山坡地都是私有地，連林道（產業道路）也是私人的，地主在整地種薑，協會無權管理與要求，不過林道原本就有高低落差，且設有截水排流，不至於路基流失，安全應該沒有問題，山友不用太擔心。

    宜蘭縣政府水利資源處表示，依規定，山坡地開發行為要報水保計畫審查同意後才可以開發，縣府會進行了解，若未依規定申請，將勒令停工並予以開罰，若有申請也會要求注意施工的規定與水保安全，不能造成路基有流失的危險。

    宜蘭縣員山鄉燈篙林道，是著名的櫻花林道，且沿途可眺望蘭陽平原與龜山島，景色怡人；但最近，山友發現山坡地經常有怪手整地，山頭光禿一片，水土保持遭到破壞。（記者游明金攝）

    宜蘭縣員山鄉燈篙林道，是著名的櫻花林道，且沿途可眺望蘭陽平原與龜山島，景色怡人；但最近，山友發現山坡地經常有怪手整地，山頭光禿一片，水土保持遭到破壞。（記者游明金攝）

    據了解，地主整地後改種生薑。（記者游明金攝）

    據了解，地主整地後改種生薑。（記者游明金攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播