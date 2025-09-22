「犬貓回春雙響炮」4年助242毛孩找到家 年底前認養再送新北幣2千

八里的貓咪也能出來曬太陽。（動保處提供）

2025/09/22 09:54

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處自2021年推出「犬貓回春雙響炮計畫」以來，已幫助192隻狗、50隻貓找到新家。此計畫提供終身免費醫療諮詢、定期健檢、寵物飼料用品及疫苗注射等服務，並針對不易認養的高齡或長期收容犬貓，額外贈送免費飼料、心絲蟲預防藥、輔具及犬隻訓練課程等。處長楊淑方表示，今年底前認養老、殘、疾犬貓，更加碼贈送「新北幣」2000元，讓認養人無後顧之憂。

楊淑方說明，畫針對高齡、殘疾或長期收容動物提供加值福利，讓更多不易被認養的毛寶貝重返家庭。日前八里動物之家有3隻犬隻「小吉」、「多莉」與「元寶」，分別來自新莊區及泰山區，因傷病被民眾送交收容後，其中小吉有著大耳朵的黑米克斯、多莉活潑好動、元寶則性格沉穩帶有貴氣，3隻感情緊密被暱稱為「三兄妹」。一名施姓男子原先只打算認養「多莉」，但不忍拆散牠們，最後決定一起收編，並感謝動保處提供的認養福利，實質減輕飼主負擔。

楊淑方指出，新北長期推動「支持認養、不棄養」理念，並與各界合作提升認養率。她強調，動物之家多為熟齡混種犬，個性穩定、學習力強，不亞於幼犬或品種犬，呼籲民眾走進動物之家，實際與毛寶貝互動，給牠們一個溫暖的家。更多認養資訊可至動保處官網認養專區或八里動物之家臉書專頁。

八里「三兄妹」幸運地被同一主人認養，（動保處提供）

