樺加沙颱風來勢洶洶 「金城武樹」再被五花大綁

池上鄉公所今天一早為金城武樹五花大綁。（記者黃明堂翻攝）

2025/09/22 09:53

〔記者黃明堂／台東報導〕強烈颱風「樺加沙」逐步靠近台灣東部，中央氣象署已針對東南部地區發布海上陸上颱風警報。台東池上鄉公所今天一早緊急出動人員與機具，到伯朗大道上為知名的觀光地標「金城武樹」進行防颱防護，再次上演「五花大綁」的畫面。

「金城武樹」因廣告拍攝而聲名大噪，成為池上稻田裡的代表景觀，每年吸引成千上萬遊客到訪，是池上重要的觀光指標。但過去幾次颱風侵襲，該樹曾一度被強風吹斷枝幹，甚至有傾倒危機，因此每當颱風來襲，池上鄉公所總會提前派員以粗繩、鐵架固定樹幹，避免樹木在強風豪雨中受損。

池上鄉長林建宏表示，樺加沙颱風雖然不會登陸，但外圍風雨相當強勁，強度不可掉以輕心，所以今天做防颱工作，並加固金城武樹。鄉公所說，金城武樹對池上居民來說，已不只是單純的一棵茄苳樹，更承載著地方形象與觀光價值，這次樺加沙颱風來勢洶洶，除了固定樹木，也同步檢查伯朗大道周邊的排水溝渠，清除雜物，避免稻田積水影響農作。

根據最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西轉西北西進行，暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，對台東將構成威脅，東南部海面及巴士海峽易有6米以上巨浪，氣象署已透過手機發布告警，呼籲沿岸地區民眾避免前往海邊活動。

