為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙颱風來勢洶洶 「金城武樹」再被五花大綁

    池上鄉公所今天一早為金城武樹五花大綁。（記者黃明堂翻攝）

    池上鄉公所今天一早為金城武樹五花大綁。（記者黃明堂翻攝）

    2025/09/22 09:53

    〔記者黃明堂／台東報導〕強烈颱風「樺加沙」逐步靠近台灣東部，中央氣象署已針對東南部地區發布海上陸上颱風警報。台東池上鄉公所今天一早緊急出動人員與機具，到伯朗大道上為知名的觀光地標「金城武樹」進行防颱防護，再次上演「五花大綁」的畫面。

    「金城武樹」因廣告拍攝而聲名大噪，成為池上稻田裡的代表景觀，每年吸引成千上萬遊客到訪，是池上重要的觀光指標。但過去幾次颱風侵襲，該樹曾一度被強風吹斷枝幹，甚至有傾倒危機，因此每當颱風來襲，池上鄉公所總會提前派員以粗繩、鐵架固定樹幹，避免樹木在強風豪雨中受損。

    池上鄉長林建宏表示，樺加沙颱風雖然不會登陸，但外圍風雨相當強勁，強度不可掉以輕心，所以今天做防颱工作，並加固金城武樹。鄉公所說，金城武樹對池上居民來說，已不只是單純的一棵茄苳樹，更承載著地方形象與觀光價值，這次樺加沙颱風來勢洶洶，除了固定樹木，也同步檢查伯朗大道周邊的排水溝渠，清除雜物，避免稻田積水影響農作。

    根據最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西轉西北西進行，暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，對台東將構成威脅，東南部海面及巴士海峽易有6米以上巨浪，氣象署已透過手機發布告警，呼籲沿岸地區民眾避免前往海邊活動。

    池上鄉公所今天一早為金城武樹五花大綁。（記者黃明堂翻攝）

    池上鄉公所今天一早為金城武樹五花大綁。（記者黃明堂翻攝）

    池上鄉公所今天一早為金城武樹五花大綁。（記者黃明堂翻攝）

    池上鄉公所今天一早為金城武樹五花大綁。（記者黃明堂翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播