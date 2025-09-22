為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    宜蘭漢本遺址164件國寶首度赴日展出 呈現獨特海洋文化特色

    宜蘭縣漢本考古遺址164件珍貴文物，首次赴日展出。（宜縣府提供）

    宜蘭縣漢本考古遺址164件珍貴文物，首次赴日展出。（宜縣府提供）

    2025/09/22 10:06

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉國定Blihun漢本考古遺址珍貴文物，首次赴日展出，宜蘭縣立蘭陽博物館與日本宮崎縣立西都原考古博物館合辦「千年的至藝—台灣宜蘭Blihun漢本考古遺址」特展，精選164件文物參展，創下我國國定考古遺址規模最大、件數最多的國際展出計畫。

    台灣現有12處國定考古遺址，漢本遺址是第8處，在2012年蘇花改施工時意外挖掘出土，距今1100到1800年，從鐵器、金飾、獸骨等文物看來，當年已具備高溫工藝技術與熱絡的島內外交易，因位於重要海域交通動線上，凸顯獨特的海洋文化特色，對於海洋立國的台灣而言，具有特殊意義。

    這次展覽以「交流」為主軸，亮點文物包含金箔耳飾、台灣特有獸類骨器、金屬與鹿角雕琢人形的精美工具、生活聚落，讓觀眾如同穿越千年時光，看見金屬器時代的生活場景，即日起在西都原考古博物館展至11月24日。

    宜蘭縣政府表示，台灣宜蘭與日本宮崎雖然相隔千里，但同樣因黑潮豐富史前人類生活，考古遺址也都有發現鯨骨等遺物，印證史前人類共享的海洋文化脈絡，展覽期間，台灣與日本同步舉辦國際交流講座、工作坊。

    此外，蘭陽博物館兒童考古探索廳也推出西都原考古博物館微型展覽，國人不必遠赴日本，也能感受跨國文化交流的精彩，更多資訊請至蘭博官網查詢。

    漢本文物引領觀眾穿越千年史前文明。（宜縣府提供）

    漢本文物引領觀眾穿越千年史前文明。（宜縣府提供）

    赴日展出的漢本文物青銅刀柄，呈現台灣金屬器時代的文化面貌。（宜縣府提供）

    赴日展出的漢本文物青銅刀柄，呈現台灣金屬器時代的文化面貌。（宜縣府提供）

