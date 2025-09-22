造林獎勵大升級！ 6年造林最高領60萬元獎勵金

政府推動「獎勵造林2.0」政策，6年造林最高每公頃可領60萬元獎勵金。（圖由林保署南投分署提供）

2025/09/22 10:13

〔記者張協昇／南投報導〕造林獎勵政策大升級！林業及自然保育署為提升生態效益、森林碳匯目標，今年修正獎勵輔導造林辦法，推動「獎勵造林2.0」政策，將原本20年造林期間每公頃領60萬元獎勵金的規定，縮短為6年造林期間最高每公頃可領60萬元，並鼓勵林農、私法人、非法人團體等更多元主體加入造林與森林經營行列，在獎勵造林後第7至20年提供完整長期的林業經營永續多元輔導，讓造林者做森林的主人。

林業及自然保育署南投分署日前在南投縣文化局圖書館國際會議廳舉辦宣導會指出，此次獎勵輔導造林辦法修法，聚焦6大重點，包括鼓勵多樣化與原生樹種保護、參與對象擴大、縮短獎勵期限、堆疊式獎勵金、造林目的分流及全程輔導措施，也針對過去已核准獎勵輔導造林20年案件，提供過渡銜接機制，即在新法施行後1年內，申請變更為6年獎勵造林制度，第7年至20年可申請終止造林且免返還已領獎勵金。

南投分署分署長李政賢表示，「獎勵造林2.0」不僅提升造林效果，也兼顧生態保育和木材供應，讓造林兼具多元功能，期待藉由政策升級與技術輔導雙管齊下，打造更具韌性與多樣性的森林生態系，吸引更多人加入造林行列，守護山林家園，實現永續發展願景。獎勵造林2.0相關規定及申請資訊請參考林業及自然保育署官網。

「獎勵造林2.0」政策，鼓勵林農、私法人、非法人團體等更多元主體加入造林與森林經營行列。（圖由林保署南投分署提供）

「獎勵造林2.0」政策，將造林目的分為木材生產林與非木材生產林，提供不同獎勵金。（圖由林保署南投分署提供）

